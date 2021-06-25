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«Даже бросалась под машину». Я 10 лет веду бой с депрессией, селфхармом и паническими атаками (видео)
Источник материала: KYKY
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Анна – профессиональный музыкант и оперная певица, а также акционистка и режиссер. В пять лет девушка хотела броситься под машину, потом пережила селфхарм и буллинг, а в 19 лет ей диагностировали депрессию, пограничное расстройство личности и панические атаки.
Вот уже 10 лет Анна принимает антидепрессанты, чтобы иметь возможность нормально жить, не скатываясь в депрессивные эпизоды. Если вы столкнулись с теми же проблемами, о которых говорит наша героиня, обратитесь к врачу – не занимайтесь самолечением. Депрессия – это не плохое настроение. Депрессия – это серьезное заболевание, которое может привести к суициду.
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«Даже бросалась под машину». Я 10 лет веду бой с депрессией, селфхармом и паническими атаками (видео)
Друзья, KYKY продолжает экспансию на ютуб! Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать в комментариях, понравилось ли вам видео. В этот раз мы...
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