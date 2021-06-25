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«Даже бросалась под машину». Я 10 лет веду бой с депрессией, селфхармом и паническими атаками (видео)

25.06.2021 17:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY


Друзья, KYKY продолжает экспансию на ютуб! Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать в комментариях, понравилось ли вам видео. В этот раз мы решили затронуть актуальную для многих беларусов тему депрессии. Как рождается депрессия, с какими предрассудками и проблемами сталкиваются люди в этом состоянии, а также о антидепрессантах и психотерапии мы поговорили с беларуской в Варшаве Анной Мацкевич.

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Тайм-коды:

00.00 KYKY!
0.32 Перформанс Ани в поддержку Степана Латыпова
0.39 Депрессия, ПРЛ и панические атаки
1.03 Страсть к смерти
1.21 Мы – музыканты, поэтому мы – психи
2.09 В пять лет бросилась под машину
2.16 Селфхарм и буллинг
3.16 Как реагировали родители
3.56 Что такое депрессия и панические атаки?
5.20 Покалечила себя и пошла к психиатру
6.16 Антидепрессанты и «побочки»: я потеряю себя, как личность?
7.14 Предрассудки: депрессия – это не плохое настроение
9.02 Почему злиться полезно
9.51 Созависимые отношения научили честности с собой
10.53 Сколько стоит психотерапия?
11.49 Песня Ани.

 
 
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Друзья, KYKY продолжает экспансию на ютуб! Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать в комментариях, понравилось ли вам видео. В этот раз мы...
 
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