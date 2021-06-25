«Даже бросалась под машину». Я 10 лет веду бой с депрессией, селфхармом и паническими атаками (видео)

Анна – профессиональный музыкант и оперная певица, а также акционистка и режиссер. В пять лет девушка хотела броситься под машину, потом пережила селфхарм и буллинг, а в 19 лет ей диагностировали депрессию, пограничное расстройство личности и панические атаки.

Вот уже 10 лет Анна принимает антидепрессанты, чтобы иметь возможность нормально жить, не скатываясь в депрессивные эпизоды. Если вы столкнулись с теми же проблемами, о которых говорит наша героиня, обратитесь к врачу – не занимайтесь самолечением. Депрессия – это не плохое настроение. Депрессия – это серьезное заболевание, которое может привести к суициду.

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Тайм-коды:

00.00 KYKY!

0.32 Перформанс Ани в поддержку Степана Латыпова

0.39 Депрессия, ПРЛ и панические атаки

1.03 Страсть к смерти

1.21 Мы – музыканты, поэтому мы – психи

2.09 В пять лет бросилась под машину

2.16 Селфхарм и буллинг

3.16 Как реагировали родители

3.56 Что такое депрессия и панические атаки?

5.20 Покалечила себя и пошла к психиатру

6.16 Антидепрессанты и «побочки»: я потеряю себя, как личность?

7.14 Предрассудки: депрессия – это не плохое настроение

9.02 Почему злиться полезно

9.51 Созависимые отношения научили честности с собой

10.53 Сколько стоит психотерапия?

11.49 Песня Ани.