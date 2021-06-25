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«Великая Россия и непонятная украинская окраина». Депутат Госдумы прокомментировал ЧЕ по футболу
Источник материала: Навiны
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев (сын Владимира Жириновского) возмутился частыми сравнениями итогов выступлений сборных России и Украины.
«Мне плевать на
Игорь Лебедев родился в 1972 году в Москве. Старший сын Владимира Жириновского. Заместитель председателя Госдумы VI и VII созывов. Имеет двоих сыновей, которые учатся в Швейцарии.
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Депутат Госдумы России Игорь Лебедев (сын Владимира Жириновского) возмутился частыми сравнениями итогов выступлений сборных России и Украины.
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