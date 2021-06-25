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«Великая Россия и непонятная украинская окраина». Депутат Госдумы прокомментировал ЧЕ по футболу

25.06.2021 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев (сын Владимира Жириновского) возмутился частыми сравнениями итогов выступлений сборных России и Украины.

«Великая Россия и непонятная украинская окраина». Депутат Госдумы прокомментировал ЧЕ по футболу
Фото: ЛДПР

«Мне плевать на сборную Украины, — написал он в соцсетях. — Мне плевать, что изображено на их форме. Мне плевать, вышли они в плей-офф или нет. Мы — не Украина, а Россия. Сборную России сравнивают с Украиной? Кто это делает? Идиоты! Лично я сравнивать с Украиной не хочу — мне на них плевать. Зачем мне нужна Украина? В последнем матче австрийцы возили их как говно по полю. Что в них особенного? Почему мы унижаем сами себя? Великая Россия и непонятная украинская окраина».

Игорь Лебедев родился в 1972 году в Москве. Старший сын Владимира Жириновского. Заместитель председателя Госдумы VI и VII созывов. Имеет двоих сыновей, которые учатся в Швейцарии.

 
 
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Депутат Госдумы России Игорь Лебедев (сын Владимира Жириновского) возмутился частыми сравнениями итогов выступлений сборных России и Украины.
 
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