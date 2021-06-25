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Секторальные санкции ЕС: куда теперь пойдет товаропоток из Беларуси
25.06.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Совет ЕС ввел
Как избежать стагнации экономики? Как изменится география экспорта и ждут ли белорусскую экспортную продукцию на новых рынках? Эти и другие вопросы в
Участники круглого стола
От Беларуси:
От России:
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Во вторник, 29 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Секторальные санкции в отношении Беларуси: потери бюджета и...
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