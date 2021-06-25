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Секторальные санкции ЕС: куда теперь пойдет товаропоток из Беларуси

25.06.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Совет ЕС ввел секторальные санкции в отношении Беларуси. Теперь они касаются не только отдельных предприятий, но и целых отраслей экономики страны. ЕС наложил вето на импорт и перемещение по территории Европейского Союза продукции нефтеперерабатывающих предприятий и калийных удобрений, на которые приходится большая доля поступлений в республиканский бюджет.

Как избежать стагнации экономики? Как изменится география экспорта и ждут ли белорусскую экспортную продукцию на новых рынках? Эти и другие вопросы в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь обсудят известные белорусские и российские эксперты.

Участники круглого стола

От Беларуси:

  • депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий ДАВЫДЬКО;
  • заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр ШАТЬКО;
  • сотрудник Национальной академии наук Республики Беларусь, кандидат экономических наук Александр КОЗЛОВ.

От России:

  • главный редактор портала "Евразия.Эксперт", проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН;
  • политический эксперт, глава Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ;
  • политический эксперт Семен УРАЛОВ.

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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Во вторник, 29 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Секторальные санкции в отношении Беларуси: потери бюджета и...
 
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