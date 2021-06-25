Секторальные санкции ЕС: куда теперь пойдет товаропоток из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Совет ЕС ввел секторальные санкции в отношении Беларуси. Теперь они касаются не только отдельных предприятий, но и целых отраслей экономики страны. ЕС наложил вето на импорт и перемещение по территории Европейского Союза продукции нефтеперерабатывающих предприятий и калийных удобрений, на которые приходится большая доля поступлений в республиканский бюджет.

Как избежать стагнации экономики? Как изменится география экспорта и ждут ли белорусскую экспортную продукцию на новых рынках? Эти и другие вопросы в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь обсудят известные белорусские и российские эксперты.

Участники круглого стола

От Беларуси:

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий ДАВЫДЬКО;

заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр ШАТЬКО;

сотрудник Национальной академии наук Республики Беларусь, кандидат экономических наук Александр КОЗЛОВ.

От России:

главный редактор портала "Евразия.Эксперт", проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН;

политический эксперт, глава Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай МЕЖЕВИЧ;

политический эксперт Семен УРАЛОВ.

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