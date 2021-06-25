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Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На площади Государственного флага 25 июня состоялся торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего дипломы престижного вуза получили порядка 500 лейтенантов. Среди них 8 золотых медалистов, еще 38 окончили вуз с красным дипломом.
Вскоре они продолжат службу в правоохранительных органах. Сегодня молодые офицеры простились со знаменем Академии МВД, прошли маршем по площади Государственного флага и подбросили монеты на счастье.
Валерий Кирикович, выпускник Академии МВД Беларуси:
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков также подчеркнул, что Академия МВД остается престижным вузом с новейшими технологиями и ответственным подходом к обучению будущих офицеров. Для обмена опытом приезжают коллеги со всего мира.
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Новости Беларуси. На площади Государственного флага 25 июня состоялся торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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