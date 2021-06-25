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Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам

25.06.2021 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На площади Государственного флага 25 июня состоялся торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам

Всего дипломы престижного вуза получили порядка 500 лейтенантов. Среди них 8 золотых медалистов, еще 38 окончили вуз с красным дипломом.

Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам

Вскоре они продолжат службу в правоохранительных органах. Сегодня молодые офицеры простились со знаменем Академии МВД, прошли маршем по площади Государственного флага и подбросили монеты на счастье.

Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам

Валерий Кирикович, выпускник Академии МВД Беларуси:
Это было заветной мечтой у меня, окончить Академию, лейтенантские погоны получить. Через месяц уже вступлю, так скажем, в должность, буду работать в милиции. По стопам отца пошел. У меня отец работал в милиции очень длительное время, он для меня идеалом был.

Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня в строю стоят молодые лейтенанты. И каждый из них, конечно, мечтает стать генералом. Но, поверьте мне, рядом в строю стоят руководители, уже генералы, – они белой завистью завидуют лейтенантам, потому что у них еще все впереди. У них будут и офицерские звания, и генеральские звания.

Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков также подчеркнул, что Академия МВД остается престижным вузом с новейшими технологиями и ответственным подходом к обучению будущих офицеров. Для обмена опытом приезжают коллеги со всего мира.

 
 
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Новости Беларуси. На площади Государственного флага 25 июня состоялся торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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