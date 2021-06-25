Еда, мода, образование — на чем еще зарабатывают стартаперы

Источник материала: ProBusiness



Фото: creativity.ua

Каждый предприниматель мечтает, что его проект «выстрелит» и станет по-настоящему успешной компанией с по-настоящему сильным, востребованным продуктом. Собрали несколько историй амбициозных стартапов, которые, несмотря на все сложности, стремятся к успеху и мировому признанию. О новых идеях и горящих глазах — в нашем материале.

Юрий Шлаганов решил создать платформу с полезными видео, которые можно смотреть «на ходу». Так появился образовательный стартап EduDo.



Юрий Шлаганов, фото из личного архива

«Триггером стало изучение ментальности поколения Z — тех, кто родился с 1996 по 2010 годы. Зумеры очень боятся стать бедными (они прошли 3 больших экономических кризиса и видели, как быстро беднели их родители и родители их друзей). 67% зумеров очень беспокоятся о будущем. Но развиваться они хотят так же, как потребляют всю информацию — быстро, очень интерактивно, вовлекая друг друга», — объяснил Юрий.

Юрий признается, что собрать команду для стартапа — очень непростая задача. Важно, чтобы у каждого кандидата было поровну опыта и гибкости ума. И нужно, чтобы люди понимали, зачем вообще идут в стартап, где работают по 15 часов в день за половину своей рыночной зарплаты с призрачным шансом через Х лет добиться успеха.

О тернистом пути развития проекта, который в будущем может стоить десятки миллиардов долларов, — в нашем материале .

Кирилл Новиков столкнулся с проблемой — ему хотелось упорядочить свой гардероб, найти новые интересные сочетания, но при этом не доставать все вещи из шкафа.



Кирилл Новиков, фото предоставлено героем материала

«Начал обсуждать свою "боль" с другими. Оказалось, что с такой проблемой сталкиваются многие. Люди все чаще покупают одежду в интернете. Но при взаимодействии с онлайн-магазинами у покупателей отсутствует возможность посмотреть, как вещи будут сидеть. Лишь некоторые предоставляют такую услугу. Я подумал, что технология виртуальной примерки поможет решить эту проблему», — рассказал Кирилл.

Так Кирилл взялся за разработку мобильного приложения GoodStyle, в котором можно примерить вещь виртуально. Чтобы реализовать проект, он продал свой бизнес в строительной сфере, потому что привлечь инвестиции не удалось. Командой из нескольких человек запустили первую версию приложения, а сейчас работают над второй — усовершенствованной.

О том, как собрать команду и сделать продукт, которым хотелось бы пользоваться самому, Кирилл рассказал в материале .

Майванд Халек — афганец по национальности, но вырос на улицах Санкт-Петербурга. Его семья получила статус беженцев и смогла переехать в США. Там парень, даже не знавший английского, начал с подработки в общепите и перепродажи электроники в интернете. А с началом пандемии решил запустить свое дело — выпускать банковские карты с кастомизированным дизайном.



Майванд Халек. Фото: личный архив

«Я выбрал провокационную манеру коммуникации с клиентами. Не пишу о том, какие классные и крутые у меня карты и как они нравятся людям. Вместо этого я заявляю что-то в духе: "Даже не заговаривай со мной, если у тебя еще нет карты от SugaCards". Это может казаться немного агрессивным подходом, но я вижу, что именно такой работает лучше всего. Люди завидуют, хотят быть круче или богаче других — это я и использую», — объяснил Майванд.

О том, как запустить стартап в условиях жесткой экономии и отсутствия опыта — в материале по ссылке .

Сервис экспресс-доставки продуктов «Бегу» за 8 месяцев работы вырастил выручку в 7 раз, а количество «точек» увеличилось с 1 до 5. Один из соучредителей проекта Ян Ярош рассказал, что в первые недели работы их буквально завалили заказами — поэтому и пришлось думать о немедленном расширении.



Фото предоставлено автором

И первая сложность, с которой столкнулась команда, — невыносимая ценовая конкуренция с крупным ритейлом. За счет небольших объемов закупок поставщики не готовы были предлагать более выгодные условия. Покупатели же были недовольны тем, что сервис предлагает товары дороже, чем гипермаркеты.

«За полгода количество поставщиков "Бегу" выросло с 30 до 78. Мы продолжаем искать новых, от некоторых приходится отказываться. С постройкой распределительного центра организация закупок улучшилась: мы нарастили обороты и нам стало проще договариваться с поставщиками. Площадь на полке ограничена, поэтому, чтобы заработать больше, стараемся выходить на товары-эксклюзивы», — объяснил Ян.

О том, как сервис развивается на рынке с высоким уровнем конкуренции и умудряется каждый месяц наращивать выручку — в материале по ссылке .

Белорусы Михаил Вага и Сергей Садовский запустили в Минске стартап Pick, который помогает быстро и бесконтактно получать заказы take away. Для этого в заведениях устанавливаются специальные термобоксы, в которых еда и напитки дожидаются гостей.



Фото: архив героя

«Идея проекта появилась, когда мы были в Нью-Йорке и обратили внимание на формат потребления в общепите. Заметили, что главное — обслуживать посетителей как можно быстрее. Мы стали обсуждать, как можно оптимизировать работу заведения с клиентом так, чтобы это было удобно и не очень затратно. Решили совместить мобильное приложение с полками для выдачи в самих кафе. Так и появился Pick».

Стартап искал инвесторов, но никто не был готов вкладываться на начальном этапе. Парням говорили: «Сначала сделайте продукт, потом просите деньги». И только летом 2020 года, в разгар пандемии, на проект обратили внимание — удалось привлечь $ 50 тыс.

О том, как уговаривать общепит сотрудничать с новым игроком на рынке и где искать мотивацию для развития проекта на годы — в нашем материале .

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