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Китай выделит Беларуси льготный кредит на 9 лет. На что пойдут деньги?

25.06.2021 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Китай выделит Беларуси льготный кредит на 19,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Займ белорусскому правительству предоставит Экспортно-импортный банк Китая. Средства планируется вложить в реконструкцию подстанции «Столбцы», чтобы довести напряжение линий электропередачи до нужных значений.

Китай выделит Беларуси льготный кредит на 9 лет. На что пойдут деньги?

Также «Белэнерго» за счет этих денег рассчитывает достроить воздушную линию Столбцы – Барановичи с напряжением 330 киловатт. Средства кредита привлекаются на девять лет. Минфин уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения, одобренного правительством, и на его подписание.

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Новости Беларуси. Китай выделит Беларуси льготный кредит на 19,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Займ белорусскому правительству...
 
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