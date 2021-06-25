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Китай выделит Беларуси льготный кредит на 9 лет. На что пойдут деньги?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Китай выделит Беларуси льготный кредит на 19,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Займ белорусскому правительству предоставит Экспортно-импортный банк Китая. Средства планируется вложить в реконструкцию подстанции «Столбцы», чтобы довести напряжение линий электропередачи до нужных значений.
Также «Белэнерго» за счет этих денег рассчитывает достроить воздушную линию Столбцы – Барановичи с напряжением 330 киловатт. Средства кредита привлекаются на девять лет. Минфин уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения, одобренного правительством, и на его подписание.
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Новости Беларуси. Китай выделит Беларуси льготный кредит на 19,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Займ белорусскому правительству...
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