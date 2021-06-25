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В Украине зафиксировали максимальный уровень безработицы за 20 лет

25.06.2021 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Максимальный уровень безработицы за последние 20 лет зафиксирован в Украине. Согласно официальным данным, без работы почти 2 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине зафиксировали максимальный уровень безработицы за 20 лет

При этом даже в период двух гораздо более глубоких экономических кризисов в 2008 и 2014 годах ситуация с занятостью в Украине была лучше. Среди причин роста безработицы эксперты называют тенденции депопуляции и старения населения, падение инвестиций, деиндустриализацию, а также незавершенный конфликт в Донбассе.

 
 
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Новости Украины. Максимальный уровень безработицы за последние 20 лет зафиксирован в Украине. Согласно официальным данным, без работы почти 2 миллиона человек,...
 
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