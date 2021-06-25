|
Выручка паблишеров в Беларуси растёт. Сколько теперь приносят игры и приложения?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Игры и приложения третий месяц подряд приносят компаниям, которые занимаются издательством и продвижением игр с офисом в Минске, 170 миллионов долларов выручки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня паблишинг – это масштабная индустрия, насчитывающая сотни компаний.
Всего за пять месяцев паблишеры увеличили доход на 12 % до 851 миллиона долларов. Компании с белорусскими корнями получили за пять месяцев 363 миллиона долларов выручки. По сравнению с январем-маем 2020 года выручка выросла на 16 %. За три месяца геймеры тратили в среднем 1,7 миллиарда долларов в неделю на мобильные игры.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Игры и приложения третий месяц подряд приносят компаниям, которые занимаются издательством и продвижением игр с офисом в Минске, 170 миллионов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)