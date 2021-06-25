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Крупный лесной пожар ликвидируют в Чечерском районе
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники гослесохраны ликвидируют крупный лесной пожар в Чечерском спецлесхозе, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.
Очаг обнаружила авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ликвидации пожара участвуют 50 человек, 8 пожарных автомобилей, 4 трактора с плугом и 2 расчета МЧС. Предварительная площадь очага - 7 га. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер.
Причины пожара устанавливаются. Предварительная версия - поджог.-0-
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Очаг обнаружила авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ликвидации пожара участвуют 50 человек, 8 пожарных автомобилей, 4 трактора с плугом и 2 расчета МЧС....
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