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Крупный лесной пожар ликвидируют в Чечерском районе

25.06.2021 18:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники гослесохраны ликвидируют крупный лесной пожар в Чечерском спецлесхозе, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.

Очаг обнаружила авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ликвидации пожара участвуют 50 человек, 8 пожарных автомобилей, 4 трактора с плугом и 2 расчета МЧС. Предварительная площадь очага - 7 га. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер.

Причины пожара устанавливаются. Предварительная версия - поджог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Очаг обнаружила авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ликвидации пожара участвуют 50 человек, 8 пожарных автомобилей, 4 трактора с плугом и 2 расчета МЧС....
 
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