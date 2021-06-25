Введены секторальные санкции. А рублю – хоть бы хны. Вот в чем дело

Инфобанк Даже в России с ее валютными резервами в сотни миллиардов долларов рубль очень серьезно просел бы к доллару. Что говорить о странах с куда менее устойчивым валютным курсом и меньшими валютными запасами, пишет





Но в самой Беларуси секторальные санкции, что вводятся прямо сейчас, и список которых был обнародован вчера, никак не повлияли на валютный курс на сегодняшних валютных торгах БВФБ.

Объяснений чему может быть три:





- спрос на валюту вырос, но он погашается валютными резервами (сокращением ЗВР)





- спрос на валюту не вырос, потому что все, кто хотел, скупил ее еще раньше, и денег на покупку валюты уже не осталось





- спрос на валюту вырос, но на бирже – административные ограничения (не свободно устанавливающийся курс).

И присутствовать сейчас могут разом все эти три фактора стабильного курса.

О том, что спрос на иностранную валюту высокий, и это несмотря на падение курсов иностранных валют, говорит результат валютного рынка физических лиц, где видно, что население в апреле-мае усилило чистую покупку валюты.





Очевидно, что и в июне она будет точно не меньше на таких новостях в этом месяце. Тем более, что курс доллара перестал падать.





Для удовлетворения этого повышенного спроса действительно приходится использовать валютные резервы. Но в Беларусь в эти месяцы пришла валюта извне – по линии банковского сектора и кредит по межгосударственной линии от России (и есть «подозрения», что еще откуда-то, тайно). Они-то и способствовали курсовой стабильности и сохранности ЗВР.





Да и ресурс для покупки валюты не безграничен. Нацбанк продолжает удерживать BYN-рублевую массу на предельно низких значениях, о чем свидетельствуют результаты двух последних кредитных аукционов, где удовлетворено было менее 9% всех заявок банков на получение BYN-рублей.

Не становится больше BYN-рублей для покупки валюты и у населения: все больше приходится тратить на жизнь – инфляция в стране резко ускорилась, «свободных» BYN-рублей все меньше. И все, кто хотел и мог, давно уже купили валюту.

А на валютной бирже БВФБ, где и устанавливается официальный курс, в мае было куплено иностранной валюты всего только 14,7% от всей купленной в этом месяце валюты на всем валютном рынке Беларуси (остальное – на внебиржевом рынке и на рынке наличных валют). В прошлом году в среднем было 22,6%.

То есть биржа не имеет определяющего значения при свободном курсообразовании – объемы там «не те». Зато при малых объемах можно легко использовать «админресурс», отклоняя, если есть такая необходимость, часть заявок на покупку, или проводя небольшие, при таких малых объемах, валютные интервенции.





Вот и сегодня, в пятницу 25 июня, объем валютных торгов на БВФБ был ненамного выше обычного.

Но в любом случае, с учетом внебиржевого межбанковского валютного рынка и валютного рынка физических лиц, динамика курса доллара напрямую зависит от наличия в стране необходимого количества этих самых долларов. И они пока есть, иначе уже пошла бы курсовая «дихотомия»: один курс доллара – на бирже, другой – на остальных сегментах рынка.

Одним из поддерживающих факторов является плюсовое сальдо внешней торговли товарами и услугами. А «санкционное» ухудшение результатов внешней торговли проявится только через месяц. К тому же власти будут всячески «резать» импорт в целях недопущения вывоза валюты из страны, и частично это уже делается (ситуация с 21vek.by).

Но на этой, 25-й по счету в 2021 году, неделе белорусский рубль, все-таки, заметно ослаб, даже несмотря «традиционное» пятничное укрепление, которое сейчас больше выглядит как «наш ответ санкциям».





Доллар США за неделю подорожал на 0,56% (второй подряд недельный рост курса доллара), а евро – на 0,82% (после трех подряд ослаблений по итогам недели).

Но ослабление белорусского рубля произошло не только к доллару и евро: российский рубль на 25-й неделе подорожал в Беларуси на 0,56%, и больше, чем на прошлой неделе, выросла стоимость валютной корзины – на 0,61%.





То есть, белорусский рубль за семидневку (с 18 июня по 25 июня) «потерпел поражение на всех фронтах»:





к доллару США – ослаб на 29,4% годовых: с 2,5153BYN/$ до 2,5295BYN/$





к евро – ослаб на 46,2% годовых: с 2,9964BYN/€ до 3,0210BYN/€





к российскому рублю – ослаб на 33,3% годовых: с 3,4850BYN/100RUR до 3,5044BYN/100RUR





по валютной корзине – ослаб на 28,9% годовых: с 0,30662BYN до 0,30849BYN.





Белорусы основное внимание уделяют курсу доллара. Именно доллар США традиционно в Беларуси применяется в «личной бухгалтерии» при учете собственных активов и доходов. А также при расчете выгодности срочных BYN-рублевых депозитов.

И 25-я неделя 2021 года оказалась для BYN-вкладчиков убыточной. Зато для долларовых – прибыльной: $-депозиты выросли в BYN-эквиваленте девальвационным приращением под 30% годовых. Что вдвое больше ставок на срочных BYN-вкладах.

Хотя если смотреть за более длительный период, доллар сейчас в Беларуси на минимумах – с начала 2020 года доллар США подешевел в Беларуси на 1,92% (3,93% годовых), что выгодно только BYN-рублевым вкладчикам.





Приверженцам сбережений в евро, а таких в Беларуси значительно меньше, «не везло» три недели подряд, но 25-я неделя, наконец, добавила евро-держателям немного оптимизма.





И все же падение курса евро с начала года тоже более сильное, чем курса доллара – на 4,64% (9,51% годовых).





Российский рубль в последнее время заметно подорожал на сильно выросшей цене нефти. Подорожал он и в Беларуси – до 3-хмесячного максимума, впервые за это время превысив 3,50 BYN/100RUR. Однако российский рубль в качестве основной валюты сбережений – это экзотика в Беларуси.





Однако курс российского рубля в Беларуси сейчас выше, чем был в начале года, на 0,50% (1,02% годовых). Значит, у тех, кто все это время был в этой валюте, потери исключительно инфляционные.





Российская валюта занимает 50% валютной корзины Нацбанка, и имеет определяющее значение при формировании курса белорусского рубля.





Поэтому за период с начала года корзина подешевела не так сильно, как доллар и евро – только на 1,27% (2,61% годовых), и далека как от верхней границы коридора (0,3200 BYN), так и от нижней (0,3000 BYN).





Несмотря на кажущуюся стабильность, введенные санкции не могут не наложить негативный отпечаток на валютный рынок: это точно не дает поводов уменьшить спрос на иностранную валюту.





Значит, при свободном, рыночном курсообразовании укрепления белорусского рубля быть не должно. Но в Беларуси все может быть.





Только не долго.