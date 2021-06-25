В Беларуси изменились границы областей. Что нужно знать гражданам

В июне были изменены границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Naviny.by рассказывают, зачем понадобился этот передел и стоит ли из-за него беспокоиться гражданам.

Границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей, их районов и сельсоветов меняются по указу № 136 от 5 апреля 2021 года.





Для чего изменили границы?

Это понадобилось потому, что прежние границы были установлены еще 70 лет назад, причем графическим способом на основе имевшихся тогда карт.

С тех пор рельеф местности существенно изменился в том числе из-за прокладки мелиоративных каналов, прорубания просек и строительства дорожной сети.

С помощью технологии дистанционного зондирования Земли, новейших методов получения и обработки фотоизображения и оцифровки земной поверхности специалисты определили новые границы.

Такой передел происходит в Беларуси не впервые.

Так, два года назад поменялись границы Брестской, Гродненской и Минской областей по указу № 104 от 15 марта 2019 года.

Где закреплены новые границы?

Изменения в части административно-территориального устройства учтены в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси.

При этом границы Гомельской области и ее районов, которые совпадают с госграницей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации. Страны планируют закончить ее до 2026 года.

Кроме того, до 1 декабря соответствующие изменения также внесут в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и реестр адресов Беларуси.

Сделают это централизованно в рамках средств республиканского бюджета, которые выделяются Госкомимуществу.

Как это выглядит на практике?

Госкомимущество приводит конкретный пример изменения границ района, иллюстрируя его картами.

В Гомельской области поселок Шестовичи, а также деревни Шестовичи, Мойсеевичи, Велавск и Черноцкое Петриковского района с 1 июня включены в состав Мозырского района.

Эти населенные пункты расположены на правом берегу Припяти, тогда как административный центр Петриковского района (город Петриков) — на левом, что значительно увеличивает расстояние между ними.

Включение в состав Мозырского района названных населенных пунктов экономически целесообразно, полагают госорганы.

В результате сократится время и средства на социально-бытовое и медицинское обслуживание проживающих в них граждан службами этого района, а также будут сэкономлены соответствующие средства в Петриковском районе.

«Проведение общественного обсуждения дало основания местным органам принять решения и дать предложения об изменении границ Петриковского и Мозырского районов», — отмечает Госкомимущество.

Таким образом, 352 домовладения указанных населенных пунктов с 1 июня вошли в состав Мозырского района.





Что будет с адресами и документами?

Граждане освобождены от платы за внесение изменений в документы, которые содержат сведения об адресе.

Изменение границ с 1 июня не влечет за собой прекращения прав, изменения вида вещных прав на земельные участки, которые ранее были выделены гражданам.

Кроме того, такой передел не дает оснований для того, чтобы менять размеры этих участков. Разумеется, если гражданин имеет документы, которые удостоверяют права на этот участок.

Что касается договоров аренды участков, границы которых меняются, то их действие сохраняется до прекращения срока аренды.

Продлять этот срок будут местные органы согласно новой территориальной принадлежности участка.

За выдачу и оформление документа, удостоверяющего право на участок, пошлина взиматься не будет.

Кроме того, к размеру платы за госрегистрацию участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости введены понижающие коэффициенты.

Они будут действовать и применительно к тарифам на услуги по подготовке сведений для регистрации участков и внесения исправлений в документы.