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Беларусь поднялась в рейтинге продовольственной безопасности

25.06.2021 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности Беларусь поднялась с 36 на 23 место среди 113 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потребность внутреннего рынка в молоке и молокопродуктах обеспечена на 240 %, мясе – на 132 %, есть перепроизводство картофеля и других овощей. Доля экспортных поставок белорусской молочной и мясной продукции сегодня составляет 60 % и 30 % соответственно.

Беларусь поднялась в рейтинге продовольственной безопасности

Продукция поставляется в 116 стран мира. Наша страна входит в первую пятерку стран-экспортеров молокопродуктов и в мировом рейтинге занимает третью позицию по экспорту масла (после Новой Зеландии и ЕС), молочной сыворотки сухой и продуктов на ее основе (после ЕС и США), четвертую позицию по экспорту сыра (после ЕС, США, Новой Зеландии).

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Новости Беларуси. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности Беларусь поднялась с 36 на 23 место среди 113 государств, сообщили в программе Новости «24...
 
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