Мощный торнадо в Чехии: пять человек погибли, деревни частично сравняло с землей

пишет Русская служба Би-би-си. Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами,Русская служба Би-би-си.





В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.





По данным полиции в Южно-Моравском крае, граничащем со Словакией и Австрией, разрушены сотни домов. Еще тысячи домов остались без газа и электричества, общественный транспорт парализован. Перебои с транспортом коснулись в основном автобусов, а также железнодорожной линии Бржецлав-Годонин.





Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел - Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.









Моравска Нова Вес

АHELMUT FOHRINGER, Сотни домов пострадали от торнадо в населенном пункте Моравска Нова Вес





"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть и жертвы, но точного числа я не могу вам сказать," - цитирует Кропачкову агентство Франс пресс. Она уточнила, что число жертв, вероятно, не будет исчисляться десятками.





С различными травмами в больницу было доставлено несколько десятков человек, по меньшей мере 10 из них находятся в тяжелом состоянии.





По словам заместителя мэра Марека Бабиша, половина деревни Грушки сравнялась с землей. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 сантиметров, пишет газета Lidove Noviny.





Ураган и град повредили крышу и окна дворца в городе Вальтице, расположенном в Южноморавском крае. Град был размером с теннисный мяч.





На скоростной магистрали Прага - Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор линий электропередач образовался транспортный затор длиной более 50 км в обоих направлениях.









ФОТО,HELMUT FOHRINGER, Жертвами торнадо стали десятки местных жителей





В общей сложности около 78 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества.





На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в "Твиттере", что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.





Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.





Спасатели завершили поиск людей в руинах домов Моравска-Нова-Вес.





"Все объекты были обследованы. Никого не нашли. Наша деятельность сейчас сосредоточена на ликвидационных работах, то есть на устранении упавших деревьев и поврежденных электрических столбов", - сказал Мартин Кавка, представитель пражской пожарной команды.





Откуда в Чехии торнадо?

Бен Рич, метеоролог Би-би-си





В Старом Свете торнадо на самом деле не такая уж и редкость, как принято думать: в год на континенте их происходит около сотни. Точные оценки, впрочем, разнятся, а некоторые из них остаются незамеченными, потому что происходят далеко от городов и сел.





Торнадо отмечаются на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктики - и даже там это атмосферное явление теоретически возможно.





Но чаще всего они происходят на территории США - в среднем там наблюдается больше тысячи торнадо в год. Там же они и самые разрушительные.





Идеальные условия для них создают горный ландшафт и близость к влажному и теплому Мексиканскому заливу. Благодаря им возникают особые грозовые облака-суперъячейки. А из них рождаются торнадо.



