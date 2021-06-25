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Реальный размер пенсий снижается пятый месяц подряд

25.06.2021 18:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в мае 2021 года снизился по сравнению с апрелем на 0,4%, свидетельствуют данные Белстата.

В декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий увеличился на 4,1%, в январе 2021 года — уменьшился на 1,1%, феврале — на 1,9%, марте — на 0,7%, апреле  — также на 0,7%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в мае 2021 года состояло 2 млн 454,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 483,4 рубля, что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения. Соотношение к средней зарплате составило 34%.

Как заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 19 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, задача текущего года — поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% средней заработной платы работника. «Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году 13,3 млрд рублей. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7%, а в реальном выражении — практически на 4%», — отметил Петришенко.

 
 
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Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в мае 2021 года снизился по сравнению с апрелем на 0,4%, свидетельствуют данные Белстата.
 
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