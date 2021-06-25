Что намазать? Доктор Комаровский перечислил правила защиты от солнца

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Защита от солнца от доктора Комаровского: что намазать себе и ребенку

Один солнечный ожог, полученный в детстве ребенком, увеличивает риск меланомы почти в два раза, заявил врач на своем youtube -канале, пояснив, что "меланома – это чуть ли не самый опасный рак кожи".

"Да, скорее всего нас всех пронесет, но мы же не такие смелые, чтобы рисковать здоровьем наших детей, поэтому здесь профилактика, профилактика, и еще раз профилактика", — подчеркнул доктор.

10 правил выбора и использования солнцезащитных средств от доктора Комаровского выглядят следующим образом:

Возраст . Солнцезащитные средства следует использовать у детей в возрасте от полугода, потому что "никто в здравом уме не вытаскивает на солнце ребенка до 6 месяцев", говорит врач. Если деваться некуда, используем правильную легкую одежду, закрывающие лицо шляпки, засовываем ребенка под козырек коляски, но под солнечными лучами ребенку до 6 месяцев делать нечего, подчеркивает Комаровский.

. Солнцезащитные средства следует использовать у детей в возрасте от полугода, потому что "никто в здравом уме не вытаскивает на солнце ребенка до 6 месяцев", говорит врач. Если деваться некуда, используем правильную легкую одежду, закрывающие лицо шляпки, засовываем ребенка под козырек коляски, но под солнечными лучами ребенку до 6 месяцев делать нечего, подчеркивает Комаровский. Состав . На сегодня доказана эффективность и безопасность солнцезащитных средств на основе оксида цинка и деоксида титана. Все остальное нам неинтересно, смотрите на упаковку, изучайте состав, советует врач.

. На сегодня доказана эффективность и безопасность солнцезащитных средств на основе оксида цинка и деоксида титана. Все остальное нам неинтересно, смотрите на упаковку, изучайте состав, советует врач. SPF, он же Sun Protection Factor . Он должен быть не менее 30. Более 30 в принципе не надо, это выброшенные деньги, отмечает Комаровский.

. Он должен быть не менее 30. Более 30 в принципе не надо, это выброшенные деньги, отмечает Комаровский. Широкий спектр действия. Доктор обратил внимание, что ультрафиолетовые лучи имеют несколько спектров. Есть солнцезащитные средства защиты от одного спектра, есть широкого спектра, перекрывающие все опасные диапазоны, их и надо выбирать.

Доктор обратил внимание, что ультрафиолетовые лучи имеют несколько спектров. Есть солнцезащитные средства защиты от одного спектра, есть широкого спектра, перекрывающие все опасные диапазоны, их и надо выбирать. Срок годности . Безусловно, обращаем на него внимание. Если его не обнаружили на упаковке, год и все. Прошлогодний крем использовать не надо, в крайнем случае используйте для себя "на какие-нибудь не очень важные части тела – попу или ноги, но на детях не экспериментируем", говорит доктор.

. Безусловно, обращаем на него внимание. Если его не обнаружили на упаковке, год и все. Прошлогодний крем использовать не надо, в крайнем случае используйте для себя "на какие-нибудь не очень важные части тела – попу или ноги, но на детях не экспериментируем", говорит доктор. Форма выпуска солнцезащитного средства . Бывают кремы, лосьоны, аэрозоли. Конечно, аэрозоль удобнее, но применительно к детям намного менее надежен, потому что не дает равномерного покрытия. Для детей лучше использовать или кремы, или лосьоны, говорит специалист.

. Бывают кремы, лосьоны, аэрозоли. Конечно, аэрозоль удобнее, но применительно к детям намного менее надежен, потому что не дает равномерного покрытия. Для детей лучше использовать или кремы, или лосьоны, говорит специалист. Своевременность . Врач обратил внимание, что неправильно выйти на солнце и наносить солнцезащитное средство. "До того, как выходим на улицу и случится контакт с солнцем, используем солнцезащитное средство, идеально – за полчаса до выхода", рекомендует Комаровский.

. Врач обратил внимание, что неправильно выйти на солнце и наносить солнцезащитное средство. "До того, как выходим на улицу и случится контакт с солнцем, используем солнцезащитное средство, идеально – за полчаса до выхода", рекомендует Комаровский. Зоны особого внимания, которые обязательно надо защищать – нос, уши, губы. Нос и уши защищают стандартными косметическими средствами, также не стоит забывать о специальных защитных бальзамах для губ, советует специалист.

– нос, уши, губы. Нос и уши защищают стандартными косметическими средствами, также не стоит забывать о специальных защитных бальзамах для губ, советует специалист. Повторение ― мать лечения и мать профилактики . Даже если на средстве написано, что оно действует 4-6 часов, оно водоустойчивое и якобы с ним можно купаться, тем не менее, если вы купаетесь, потеете и прошло уже более 2 часов с момента нанесения средства, используйте его заново.

. Даже если на средстве написано, что оно действует 4-6 часов, оно водоустойчивое и якобы с ним можно купаться, тем не менее, если вы купаетесь, потеете и прошло уже более 2 часов с момента нанесения средства, используйте его заново. Количество. Как правило, вам надо намного больше солнцезащитного средства, чем вы думаете, говорит Комаровский. Для взрослого человека только для верхней части тела нужно не менее 30 грамм солнцезащитного средства, отмечает он.

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