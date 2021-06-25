ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Юлия Артюх: «Как бы коллективный Запад на нас не давил, время толерантности прошло»

25.06.2021 19:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».

Юлия Артюх: «Как бы коллективный Запад на нас не давил, время толерантности прошло»

Юлия Артюх, СТВ:
О войне мы будем говорить еще долго и много. Ведь пока мы помним, они живы. И как бы коллективный Запад на нас ни давил, время толерантности прошло.

25 июня, 1941 год. Трое суток назад на СССР напала фашистская Германия. Третьи сутки, героически сражаясь, держалась Брестская крепость. Тела детей, женщин и мужчин, стариков устилают землю. Здания разрушены, тишину разрывают стоны раненых, вода отравлена, подкрепления нет. Но есть надежда и неистовое желание прогнать кровожадных захватчиков из своей страны.

Юлия Артюх: «Как бы коллективный Запад на нас не давил, время толерантности прошло»

Юлия Артюх:
Фашисты говорили, что пришли освободить от евреев и большевиков, от рабских совхозов и построить новую страну. Ничего не напоминает? 9 августа 2020 года. По всей стране прошли мятежи, лозунг: мы очистим от лукашистов, уничтожим рабские производства, построим новую Беларусь. Все как тогда. И флаг полицаев на улицах в разъяренной толпе, жаждущей крови своих же земляков, чтобы выслужиться перед хозяевами.

Символично был принят четвертый пакет санкций в День скорби и памяти, день начала Великой Отечественной войны. Современные немцы забыли о доброте советских солдат, которые не сравняли с землей Германию в те времена. А сейчас госпожа канцлер утром 22 июня выражает слова скорби народам постсоветского пространства, а после обеда поддерживает очередной пакет санкций против мирных белорусов.

Юлия Артюх: «Как бы коллективный Запад на нас не давил, время толерантности прошло»

Юлия Артюх:
Уже никогда не будет, как прежде. За несбывшиеся мечты предков. На нынешнем поколении немцев лежит бремя долга – они должны нам мир. И, как сказал глава нашего государства, щеку мы больше подставлять не будем.

Складки общества разглаживала Юлия Артюх.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх с рубрикой «Негладко». Юлия Артюх, СТВ: О войне мы будем говорить еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
УЕФА подозревает, что по ходу матча ЕВРО 2020 Германия-Венгрия имела место дискриминация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by