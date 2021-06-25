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Юлия Артюх: «Как бы коллективный Запад на нас не давил, время толерантности прошло»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».
Юлия Артюх, СТВ:
25 июня, 1941 год. Трое суток назад на СССР напала фашистская Германия. Третьи сутки, героически сражаясь, держалась Брестская крепость. Тела детей, женщин и мужчин, стариков устилают землю. Здания разрушены, тишину разрывают стоны раненых, вода отравлена, подкрепления нет. Но есть надежда и неистовое желание прогнать кровожадных захватчиков из своей страны.
Юлия Артюх:
Символично был принят четвертый пакет санкций в День скорби и памяти, день начала Великой Отечественной войны. Современные немцы забыли о доброте советских солдат, которые не сравняли с землей Германию в те времена. А сейчас госпожа канцлер утром 22 июня выражает слова скорби народам постсоветского пространства, а после обеда поддерживает очередной пакет санкций против мирных белорусов.
Юлия Артюх:
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Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх с рубрикой «Негладко». Юлия Артюх, СТВ: О войне мы будем говорить еще...
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