УЕФА подозревает, что по ходу матча ЕВРО 2020 Германия-Венгрия имела место дискриминация

"В соответствии дисциплинарным регламентом УЕФА, инспектор по этике и дисциплинарным вопросам был назначен для проведения дисциплинарного расследования в связи с возможными дискриминационными инцидентами, которые произошли на футбольной арене Мюнхена во время матча группового этапа ЕВРО-2020 между сборными Германии и Венгрии", - цитируетИнтерфакс.