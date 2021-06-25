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УЕФА подозревает, что по ходу матча ЕВРО 2020 Германия-Венгрия имела место дискриминация

25.06.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело после матча группового этапа Германия - Венгрия в Мюнхене, сообщает пресс-служба УЕФА.

"В соответствии дисциплинарным регламентом УЕФА, инспектор по этике и дисциплинарным вопросам был назначен для проведения дисциплинарного расследования в связи с возможными дискриминационными инцидентами, которые произошли на футбольной арене Мюнхена во время матча группового этапа ЕВРО-2020 между сборными Германии и Венгрии", - цитирует сообщение Интерфакс.
 
Подробностей решения УЕФА начать расследование не приводится.

Матч состоялся 23 июня и завершился со счетом 2:2.
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело после матча группового этапа Германия - Венгрия в Мюнхене, сообщает пресс-служба УЕФА.
 
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