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Брест выбыл из конкурса городских инноваций Блумберга
Источник материала: Партизан
Брест выбыл из Global Mayors Challenge 2021 - конкурса городских инноваций, объявленном бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, сообщил в своём телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в пятницу.
"Основу проектов-финалистов составили предложения по решению проблем расовой дискриминации, помощи населению городов, находящихся за чертой бедности, страдающих от голода и иных основополагающих жизненных потребностей. Учитывая данные критерии, нехарактерные Бресту, нашему проекту в социальной сфере не удалось пройти в следующий этап", -
Вместе с тем, подчеркнул он, для Бреста почетно было участвовать в таком масштабном конкурсе и получить колоссальный опыт.
Мэр сообщил, что агентство Bloomberg Philanthropies объявило 50 городов-чемпионов из 29 стран, которые вышли в финальную стадию Global Mayors Challenge 2021. Всего заявки были представлены 631 городом из 99 стран.
Как сообщалось, в январе Блумберг пригласил Брест принять участие в 2021 году в конкурсе городских инноваций Global Mayors Challenge.
Согласно информации на сайте bloomberg.org, в рамках Global Mayors Challenge 2021 будут выбраны 50 финалистов, а 15 победителей получат по $1 млн каждый на реализацию своих инноваций.
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Брест выбыл из Global Mayors Challenge 2021 - конкурса городских инноваций, объявленном бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, сообщил в своём телеграм-канале председатель...
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