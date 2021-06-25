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Более трех десятков человек госпитализировали в Беларуси из-за жары

25.06.2021 19:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За последнюю неделю с жалобами на тепловой удар в учреждения здравоохранения обратились 117 человек, 32 из них госпитализировано, сообщает Минздрав.

Более трех десятков человек госпитализировали в Беларуси из-за жары

Среди пострадавших 37 детей, из них госпитализировано 12, передает БелаПАН.

В связи с жаркой погодой Минздрав призывает всех быть осторожными и в случае теплового удара обращаться к медикам.

«Тепловой удар — это опасное для жизни состояние. Оно возникает при воздействии на тело человека повышенной температуры. Вне зависимости от причины, вызвавшей тепловой удар, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы предотвратить его осложнения (шок, повреждение мозга и внутренних органов, смерть)», — подчеркнули в ведомстве.

Минздрав рекомендует соблюдать питьевой режим и носить головные уборы.

Шесть дней в Беларуси фиксируются температурные рекорды. 24 июня жарче всего было в Могилеве — 37 градусов, 23 и 22 июня — в Октябрьском (Гомельская область) — 37,1 и 35,9 градуса соответственно.

24 июня в Минске воздух прогрелся до 35,8 градуса, обновлены рекорды дня (30,6 в 1914 году), месяца (34 градуса 13 июня 2019 года) и повторен экстремум за весь период инструментальных наблюдений за погодой (также 35,8 градуса 8 августа 2015 года).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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За последнюю неделю с жалобами на тепловой удар в учреждения здравоохранения обратились 117 человек, 32 из них госпитализировано, сообщает Минздрав.
 
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