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Митрополит Вениамин: в Конституции необходимо как-то отметить важность духовных ориентиров нашего народа

25.06.2021 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Митрополит Вениамин: в Конституции необходимо как-то отметить важность духовных ориентиров нашего народа

Сегодняшняя встреча – непривычный формат для совещания. За одним столом власти светские и церковные. Но если смотреть глобально, то и чиновники, и церковники преследуют одни и те же цели – сохранение государственности, духовности и национального единства белорусов.

Митрополит Вениамин: в Конституции необходимо как-то отметить важность духовных ориентиров нашего народа

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
В центре внимания и государства и церкви, прежде всего, человек. Необходимо в Основном законе нашей страны, в Конституции, как-то отметить важность духовных ориентиров и сохранения духовного наследия нашего народа. Это касается различных тем, которые волнуют сейчас общество. Чтобы понимать, как лучше дальше строить работу, чтобы она приносила результат и послужила во благо людям нашим и Отечеству нашему.

 
 
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Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в...
 
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