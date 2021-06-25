Пункты вакцинации от COVID-19 открылись еще по 9 адресам 25 июня в Минске

Источник материала: ОНТ

Перечень новых пунктов вакцинации от COVID-19, начавших работу в Минске с 25 июня, пополнился еще девятью адресами. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Новые пункты вакцинации начали работу по следующим адресам:

универмаг «Беларусь» (ул.Жилуновича, 4), Гипермаркет Green (Партизанский пр., 182), Гипермаркет Green (ул.Уборевича, 176), ТЦ «Глобо» (ул.Уманская, 54), ТЦ «АутЛето» (пр.Жукова,44), Рынок «Уручье-3» (ул.Никифорова, 51), ТЦ «Максимус» (ул.Лобанка, 94), ТЦ «Бонус» (ул.Голубка, 2), ТД «Ждановичи» «Мир Моды-5» (ул.Тимирязева, 129).

Напомним, накануне стало известно о том, что с 25 июня в Минске начнут работу пункты вакцинации в ЦУМе (пр. Независимости, 54), ГУМе (пр. Независимости, 21), на Комаровском рынке (ул.В.Хоружей, 8), в ТРЦ «Титан» (пр.Дзержинского, 104), ТРЦ «Галерея Минск» (пр.Победителей, 9), а также в ТЦ «МОМО» (пр.Партизанский, 150 а).

Как отмечается в сообщении, прием желающих привиться будет осуществляться в соответствии с графиком работы торговых центров.

Фото: Freepik

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