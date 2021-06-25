Санкции Запада и реакцию на них обсудили в парламенте

Источник материала: ОНТ

Санкции Запада и адекватную реакцию на них обсудили сегодня в парламенте, где перед закрытием сессии состоялось совместное заседание двух палат.

В целом, депутаты рассмотрели с десяток вопросов. Заключительные чтения прошли два законопроекта. Так, изменения коснутся Таможенного кодекса. Белорусское законодательство в этой части станет либеральнее. Кроме того, дополнен Закон о защите суверенитета и конституционного строя. После внесенных изменений госсистема будет более эффективной в условиях чрезвычайной ситуации, и предупредит многие риски.

Первое чтение прошел также проект об изменении Конституции. Депутаты одобрили проведение выборов в местные Советы одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. Работа продолжится уже на осенней сессии – в начале октября.

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