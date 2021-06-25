ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Санкции Запада и реакцию на них обсудили в парламенте

25.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Санкции Запада и реакцию на них обсудили в парламенте

Санкции Запада и адекватную реакцию на них обсудили сегодня в парламенте, где перед закрытием сессии состоялось совместное заседание двух палат.

В целом, депутаты рассмотрели с десяток вопросов. Заключительные чтения прошли два законопроекта. Так, изменения коснутся Таможенного кодекса. Белорусское законодательство в этой части станет либеральнее. Кроме того, дополнен Закон о защите суверенитета и конституционного строя. После внесенных изменений госсистема будет более эффективной в условиях чрезвычайной ситуации, и предупредит многие риски.

Первое чтение прошел также проект об изменении Конституции. Депутаты одобрили проведение выборов в местные Советы одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. Работа продолжится уже на осенней сессии – в начале октября.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции Запада и адекватную реакцию на них обсудили сегодня в парламенте, где перед закрытием сессии состоялось совместное заседание двух палат. В целом, депутаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by