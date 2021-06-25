Жара постепенно спадает. Прогноз погоды на 26 июня

Источник материала: ОНТ

На уходящей неделе горячий воздух с севера Африки принес новые температурные рекорды, которые обновлены в большинстве районов. Уже завтра, начиная с запада страны, жара постепенно начнет ослабевать. Но в юго-восточных областях зной еще сохранится.

Завтра погодная ситуация будет определяться активным атмосферным фронтом. Двигаясь с запада на восток, он принесет более прохладный воздух с Балтийского моря. В результате – грозы, сильные дожди, шквалы и град. Будьте внимательны.

В субботу – облачно с прояснениями. На большей части страны кратковременные дожди, грозы. При грозах – ливни, днем возможен град. Утром слабый туман, видимость до километра. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура составит от +17°С по западу до +25°С по юго-востоку. В середине дня столбики термометров достигнут +23°С по Гродненской области и +33°С по Гомельской. К вечеру +21°С…+25°С.

В воскресенье Беларусь окажется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферного фронта. Медленно двигаясь в восточном направлении, он принесет облачную с прояснениями погоду. В центральных и восточных районах пройдут грозовые кратковременные дожди. При грозах сильные дожди. Ветер северо-западный порывистый. Температура ночью +14°С…+21°С, днем +22°С…+27°С, по востоку до +29°С.

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