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Ольга Говорцова вышла в основную сетку Уимблдонского турнира

25.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ольга Говорцова вышла в основную сетку Уимблдонского турнира

Ольга Говорцова вышла в основную сетку «Уимблдона». В заключительном матче квалификации белорусская теннисистка обыграла Кристину Бучу. 

Испанка не смогла взять ни одного сета, уступив 3:6, 2:6. Говорцова сейчас занимает в мировом рейтинге 166 место. Матч продолжался час и 8 минут. Также стали известны соперницы остальных наших теннисисток. Виктория Азаренко сыграет с Катериной Козловой из Украины. Александра Саснович встретится с представительницей США Сереной Уильямс, а Арина Соболенко ждет соперницу из квалификации.

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Ольга Говорцова вышла в основную сетку «Уимблдона». В заключительном матче квалификации белорусская теннисистка обыграла Кристину Бучу.  Испанка не смогла взять...
 
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