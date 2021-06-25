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Ольга Говорцова вышла в основную сетку Уимблдонского турнира
Источник материала: ОНТ
Ольга Говорцова вышла в основную сетку «Уимблдона». В заключительном матче квалификации белорусская теннисистка обыграла Кристину Бучу.
Испанка не смогла взять ни одного сета, уступив 3:6, 2:6. Говорцова сейчас занимает в мировом рейтинге 166 место. Матч продолжался час и 8 минут. Также стали известны соперницы остальных наших теннисисток. Виктория Азаренко сыграет с Катериной Козловой из Украины. Александра Саснович встретится с представительницей США Сереной Уильямс, а Арина Соболенко ждет соперницу из квалификации.
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Ольга Говорцова вышла в основную сетку «Уимблдона». В заключительном матче квалификации белорусская теннисистка обыграла Кристину Бучу. Испанка не смогла взять...
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