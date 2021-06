Источник материала: ОНТ

От 150 до 200 человек пострадали в результате мощного торнадо, обрушившегося на несколько городов Южной Моравии (Чехия) вечером 24 июня. Об этом со ссылкой на телевидение Чехии сообщает БЕЛТА.

Торнадо сопровождалось градом, размером с теннисный мяч. Стихия практически полностью уничтожило несколько деревень, при этом её жертвами стали как минимум трое человек.

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic. pic.twitter.com/6XQQ12e4zm