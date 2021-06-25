Дипломы с отличием получили выпускники столичного медицинского университета

Источник материала: ОНТ

Дипломы с отличием 25 июня получили выпускники столичного медицинского университета. В списке больше 70 человек, всего же больше тысячи уже бывших студентов попрощались с учебой и готовы в качестве врачей приступить к работе.

Среди них 200 иностранцев, многие будут отрабатывать знания у себя на родине в Израиле, Палестине и даже США. Белорусские выпускники будут спасать жизни в больницах страны.

Всего в этом сезоне дипломы о высшем медицинском образовании получили более двух с половиной тысяч специалистов. На рабочих местах они будут тестировать новации, которые в конце прошлого года были введены в стране.





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