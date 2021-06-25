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Белорусские парламентарии закрывают весеннюю сессию

25.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские парламентарии закрывают весеннюю сессию

Совместное заседание двух палат и новые законопроекты. Белорусские парламентарии 25 июня закрывают весеннюю сессию.

На повестке десяток вопросов. Они касаются главного закона страны, защиты суверенитета, таможенного регулирования, домашнего насилия и не только. В заключительные чтения прошли два законопроекта. Так, изменения коснутся Таможенного кодекса. Белорусское законодательство в этой части станет либеральнее и будет максимально соответствовать аналогичным кодексам других стран ЕАЭС. Кроме того, дополнен закон о защите суверенитета и конституционного строя. По мнению парламентариев, после внесенных изменений госсистема будет более эффективной в условиях чрезвычайной ситуации, а также предупредит многие риски.

Первое чтение 25 июня прошел проект об изменении Конституции страны. Депутаты одобрили проведение выборов в местные Советы одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. Работу депутаты продолжат уже на осенней сессии, которая откроется в начале октября. 

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Совместное заседание двух палат и новые законопроекты. Белорусские парламентарии 25 июня закрывают весеннюю сессию. На повестке десяток вопросов. Они касаются...
 
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