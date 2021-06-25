Мнение: «Когда обнаружилось, что Запад не такой уже и беззубый, величие слегка увяло»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о запоздалых сигналах властей.





— Все-таки секторальные санкции имеют удивительный, не до конца еще изученный наукой, эффект. Даже в непринятом виде они сделали белорусские власти настолько сильнее, что те вдруг на неопределенный срок перестали замечать экстремизм в материалах TUT.BY.

Вот вчера с утра еще замечали, а буквально за пару часов до введения санкций вдруг перестали. Хотя, казалось бы, как же этот экстремизм можно не заметить, если TUT.BY нагло и целенаправленно проводит независимую редакционную политику? Но вот, смотри ж ты: не замечают.

Наверное, опасаются стать слишком сильными. Знаешь, как богатырь Святогор, который был таким сильным, что его не могла носить мать сыра-земля.

Потому что при всех добровольных самоограничениях, которые наложил на себя Евросоюз, никогда еще его санкции не открывали перед белорусскими властями столько перспектив для роста и самосовершенствования.

С такими перспективами можно и экстремизм внезапно развидеть и под домашний арест кого-нибудь отпустить . Даже если после этого великая победа белорусских ВВС перестает казаться такой великой.

Ну а как? Санкций никто, конечно, не боится и против них у белорусских властей есть множество надежных рецептов.

Особенно перспективной выглядит идея напугать экономику экс-министром Караевым в генеральском мундире. Чтобы она после этого росла и процветала.

Идея, что и говорить, привлекательная. Некоторыми экс-министрами, особенно в генеральской форме, можно пугать хоть экономику, хоть непослушных детей.

Но, видимо, есть все-таки опасения, что, испугавшись, экономика может рвануть в неправильную сторону. Лови ее потом по всем углам, где она там будет прятаться.

На секретном языке белорусской дипломатии все эти переводы под домашний переводятся как «послать сигнал заинтересованным сторонам». Про готовность к «равноправному и взаимоуважительному диалогу».

Конструктивному сотрудничеству по взаимно интересующим вопросам. И «пожалуйста, не надо больше санкций». В былые времена такие сигналы пользовались некоторым успехом.

(При этом для внутреннего употребления надо, конечно, изображать чеканный профиль и рассказывать про готовность ко всеобщей мобилизации. Чтобы народ чего лишнего не догадался. Потому что сигналы, они же для каждого разные).

Но знаешь, что я тебе скажу? Кажется мне, что белорусские власти немножечко запоздали со своими сигналами. Вот месяц назад сигнал кто-нибудь может и уловил бы.

Не факт, конечно, но шансы были. Но месяц назад белорусским властям было не до сигналов. Месяц назад у них в головах было сплошное геополитическое величие и планы молниеносной победы над беззубым Западом. И, конечно, когда обнаружилось, что он не такой уже и беззубый, величие слегка увяло.