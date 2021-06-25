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Президент Беларуси в Жировичах: «Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.
Православные ценности имеют статус важной части исторического достояния Беларуси и национального самосознания. Светские власти принимают живое участие в духовной жизни: строят храмы, возрождают святыни, открывают воскресные школы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси в Жировичах: «Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить»
Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в...
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