ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Беларуси в Жировичах: «Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить»

25.06.2021 19:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Президент Беларуси в Жировичах: «Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить»

Православные ценности имеют статус важной части исторического достояния Беларуси и национального самосознания. Светские власти принимают живое участие в духовной жизни: строят храмы, возрождают святыни, открывают воскресные школы.

Президент Беларуси в Жировичах: «Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь расположен мужской монастырь, духовная семинария. Основная духовная семинария. Надо посмотреть, что мы еще не сделали для семинаристов. Это не только основа православной церкви, но и значительный камень в фундаменте белорусской государственности. Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить. Свой покой получил наш Митрополит Филарет, который преданно и надежно служил Беларуси. Мудрый духовный наставник. Здесь немало сделано, но надо закончить это, надо, чтобы эта жемчужина была жемчужиной и получила соответствующую огранку. Место великолепное. Надо объявить конкурс на восстановление и монастыря, и этих храмов. Лучший проект до конца года мы должны начать реализовывать.

Читайте также:

«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?

Александр Лукашенко: если вспыхнет межнациональная, межрелигиозная рознь – мы страну не удержим

Митрополит Вениамин: в Конституции необходимо как-то отметить важность духовных ориентиров нашего народа

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На 15 содняў арыштавалі жанчыну, якая прыйшла на суд па справе Віктара Бабарыкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by