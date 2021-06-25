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«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.
Церковь и религия вне политики, но не вне процессов, в которые оказалось втянуто наше общество. На фоне пандемии государство попытались ослабить сначала экономически, потом в ход пошли психологические приемы воздействия, массированные информационные атаки и откровенное навязывание чуждых нам идей. Православие сегодня должно стать надежным оплотом национальных убеждений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?
Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в...
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