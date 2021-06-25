ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?

25.06.2021 19:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Александр Лукашенко: если вспыхнет межнациональная, межрелигиозная рознь – мы страну не удержим

«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?

Церковь и религия вне политики, но не вне процессов, в которые оказалось втянуто наше общество. На фоне пандемии государство попытались ослабить сначала экономически, потом в ход пошли психологические приемы воздействия, массированные информационные атаки и откровенное навязывание чуждых нам идей. Православие сегодня должно стать надежным оплотом национальных убеждений.

Митрополит Вениамин: в Конституции необходимо как-то отметить важность духовных ориентиров нашего народа

«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, мы переживаем неспокойные времена. Сначала блицкриг, который не удался, затем – заигрывание с народом (цветочки и прочее богохульство). К сожалению, и храмы были подключены к этому. Почти все католические. Попытка была. И многие поддались на это. И у нас, среди православных, были определенные шатания, с которыми, как я вижу на сегодняшний день, и Владыка, и Церковь справились. Гибридная война. Остался последний этап, я уже об этом говорил – интервенция. Вот в этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них – попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут: объявление автокефалии. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему Патриарху – он об этом мне говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот. Наталье Ивановне я поручил, чтобы она осуществляла между государством и между руководством страны и Владыкой контакт, чтобы мы, не дай бог – скажу откровенно, по-народному – не проспали этот момент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
США могут ввести секторальные санкции против режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by