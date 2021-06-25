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Александр Лукашенко: если вспыхнет межнациональная, межрелигиозная рознь – мы страну не удержим
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.
В Беларуси сегодня зарегистрировано более 20 конфессий. Своим домом нашу страну называют представители десятков национальностей. Все они мирно сосуществуют на нашей земле, но после провала попыток физически уничтожить страну, теперь недоброжелатели пытаются вбить клин в духовное единство нации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в...
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