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Фальстарт? Освобождение журналисток «Белсата» и гражданки Швейцарии Натальи Херше МВД опровергло

25.06.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сети ходили слухи об освобождении из гомельской колонии журналисток Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и гражданки Швейцарии Натальи Херше, однако в МВД это опровергли.

Поговаривали, что момент освобождения даже приехали освещать госСМИ.

Как заявила глава пресс-службы МВД Ольга Чемоданова журналистам «Онлайнера», у нее нет информации по поводу освобождения политзаключённых.

При этом в колонию сегодня действительно приезжала госпресса. Чемоданова пояснила, зачем.



«Что касается присутствия микроавтобуса журналистов в ИК № 4 Гомеля, то телевидение приехало на открытие реабилитационного центра „Доверие“ для осужденных женщин. Новость об этом размещена у нас на сайте», — уточнила она.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В Сети ходили слухи об освобождении из гомельской колонии журналисток Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и гражданки Швейцарии Натальи Херше, однако в МВД это...
 
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