ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число пропавших при обрушении здания во Флориде возросло до 159

25.06.2021 20:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число пропавших без вести в результате частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers, возросло до 159, подтверждена гибель четырех человек.

Число пропавших при обрушении здания во Флориде возросло до 159
Фото: Miami-Dade Fire Rescue

Мэр подчеркнула, что надежда найти пропавших живыми пока сохраняется. Продолжается поисково-спасательная операция, сообщает Sky News.

По данным МИД Израиля, среди пропавших без вести не менее 20 человек имеют израильский паспорт. Здание находилось в еврейском районе.

Более 100 жителей частично обрушившейся многоэтажки эвакуированы. Около 40 человек были вытащены живыми из-под завалов. Не менее десяти спасенных были травмированы, двое из них госпитализированы.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число пропавших без вести в результате частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers, возросло до 159,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хомутовский – реально крутой тренер вратарей, но Беларусь его теряет - будет работать в Саудовской Аравии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by