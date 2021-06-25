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Лукашенко: Была попытка сломать православие в Беларуси

25.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Александр Лукашенко заявил о попытках сломать православие в Беларуси. Об этом глава государства говорил на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, передает «МИР 24».

По словам белорусского лидера, страна сейчас переживает неспокойное время. Были неудавшиеся попытки «блицкрига». Причем подключить хотели и храмы. И католические, и православные. Лукашенко выразил беспокойство, что это могло поставить под угрозу существование белорусской нации.

«Проверенным путем идут. Объявление автокефалий. Письма пошли в Константинополь. Письма пошли нашему патриарху. Он мне об этом говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство – межконфессиональный мир – сохранить в Беларуси», – сказал Лукашенко.

Присутствующим на совещании чиновникам Александр Лукашенко поручил наладить тесный контакт между руководящими органами церкви и страны.



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Президент Беларуси выразил беспокойство, что это могло поставить под угрозу существование нации.
 
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