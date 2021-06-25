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Лукашенко: Была попытка сломать православие в Беларуси
25.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Александр Лукашенко заявил о попытках сломать православие в Беларуси. Об этом глава государства говорил на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, передает «МИР 24».
По словам белорусского лидера, страна сейчас переживает неспокойное время. Были неудавшиеся попытки «блицкрига». Причем подключить хотели и храмы. И католические, и православные. Лукашенко выразил беспокойство, что это могло поставить под угрозу существование белорусской нации.
Присутствующим на совещании чиновникам Александр Лукашенко поручил наладить тесный контакт между руководящими органами церкви и страны.
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Президент Беларуси выразил беспокойство, что это могло поставить под угрозу существование нации.
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