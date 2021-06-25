Наши болельщики достаточно остро отреагировали на ситуацию, есть недовольство. Как можно объясниться перед ними?





Прежде всего — нет таких клубов, в которых не менялись бы тренеры. Конечно, если его любят болельщики, для них это большой удар. Мы просим их не волноваться — "Крумкачы, как и прежде, открытый и народный клуб. Тем не менее, мы не можем нарушать данное слово Олегу Анатольевичу, которому желаем успехов в дальнейшей карьере.









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цитирует Кубарева пресс-служба "воронов". Безусловно, поклонники имеют право высказываться и быть недовольными — это даже не обсуждается. Тем не менее, просим болельщиков поддержать клуб в это непростое время, —Кубарева пресс-служба "воронов".



