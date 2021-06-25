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Олег Кубарев обратился к болельщикам "Крумкачоў"
Источник материала: Партизан
Спортивный директор считает, что "поклонники "Крумкачоў" имеют право быть недовольными. Но мы просим поддержать клуб в это непростое время"
Наши болельщики достаточно остро отреагировали на ситуацию, есть недовольство. Как можно объясниться перед ними?
Прежде всего — нет таких клубов, в которых не менялись бы тренеры. Конечно, если его любят болельщики, для них это большой удар. Мы просим их не волноваться — "Крумкачы, как и прежде, открытый и народный клуб. Тем не менее, мы не можем нарушать данное слово Олегу Анатольевичу, которому желаем успехов в дальнейшей карьере.
krumkachy.com
Безусловно, поклонники имеют право высказываться и быть недовольными — это даже не обсуждается. Тем не менее, просим болельщиков поддержать клуб в это непростое время, —
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Спортивный директор считает, что "поклонники "Крумкачоў" имеют право быть недовольными. Но мы просим поддержать клуб в это непростое время"
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