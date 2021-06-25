Захарова: РФ в связи с санкциями ЕС будет координировать с Беларусью меры

"Следуя своим союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства, Россия намерена тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской нам страны. Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, распространенном в пятницу.





Как отмечается в документе, "очередной санкционный выпад Совета ЕС следует рассматривать во взаимосвязи с ранее выдвинутым евроструктурами "всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Беларуси объемом в 3 млрд евро". "Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси, политического подкупа тех сил, (прикормленных в ряде ЕС-овских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной цветной революции с катастрофическими последствиями", - подчеркивает Захарова.

В МИД РФ считаеют, что "отдельные страны и структуры ЕС уже не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария".





пишет interfax.by 24 июня Совет ЕС принял очередное решение о введении санкций и ограничительных мер в отношении Беларуси,interfax.by



