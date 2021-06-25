ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Захарова: РФ в связи с санкциями ЕС будет координировать с Беларусью меры

25.06.2021 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россия намерена тесно координировать с Беларусью меры для суверенного развития страны, санкционное давление Запада на Минск рассматривает как вмешательство во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следуя своим союзническим обязательствам и целям построения Союзного государства, Россия намерена тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской нам страны. Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, распространенном в пятницу.

Как отмечается в документе, "очередной санкционный выпад Совета ЕС следует рассматривать во взаимосвязи с ранее выдвинутым евроструктурами "всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Беларуси объемом в 3 млрд евро". "Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси, политического подкупа тех сил, (прикормленных в ряде ЕС-овских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной цветной революции с катастрофическими последствиями", - подчеркивает Захарова.
 
В МИД РФ считаеют, что "отдельные страны и структуры ЕС уже не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария".

24 июня Совет ЕС принял очередное решение о введении санкций и ограничительных мер в отношении Беларуси, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия намерена тесно координировать с Беларусью меры для суверенного развития страны, санкционное давление Запада на Минск рассматривает как вмешательство во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Караник: межнациональный и межконфессиональный мир – это то, что многие считают само собой разумеющимся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by