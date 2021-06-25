Что приготовить из свежей клубники - 20 рецептов простых и вкусных блюд

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Клубника - не просто сочная и яркая ягода, но и ароматное лакомство, из которого можно приготовить множество необычных блюд. Молочные коктейли, пироги, печенье, желе и даже пастила - все это не только вкусно, но и полезно для здоровья.

Ягода богата витаминами А, В, С, Е. Причем витамина С в клубнике больше, чем в лимоне. В ней также содержатся фолиевая кислота и железо, что делает ягоду особенно полезной для людей с железодефицитной анемией. А еще клубника хороша тем, что имеет низкую калорийность. Поэтому диабетикам и людям с избыточным весом рекомендуется включать ее в свой рацион.

Считается, что наиболее полезна клубника в сыром виде. Но просто есть ягоды скучно, поэтому предлагаем вам несколько интересных блюд, которые можно приготовить из свежей клубники.

Молочный коктейль с клубникой







Приготовить этот летний десерт совсем не сложно. Понадобятся следующие ингредиенты:

охлажденное молоко - 300 мл;

мороженое - 200 г;

сахар - по вкусу и при желании;

свежая клубника - 300 г.

Приготовление

Подготовьте спелые и сочные ягоды, хорошо промойте их и подождите, пока они подсохнут. Только потом уберите зеленые хвостики. Затем дело за блендером. Смело высыпайте клубнику в емкость для взбивания и превращайте в пюре. Постепенно добавляйте к измельченным ягодам мороженое, молоко и взбивайте на самой высокой скорости. Сахар - по желанию и по вкусу.

Клубничный чизкейк без выпечки

Любите торты, но совсем не хотите возиться с тестом? Тогда этот десерт - то, что нужно! Для его приготовления вам понадобятся:

песочная крошка (дробленое песочное печенье) - 100 г;

сливочное масло - 20 г;

сахар - 200 г;

35%-ные сливки - 300 мл;

мягкой творожный сыр - 225 г;

клубника - 200 г;

лимонная цедра- 1 ст. л.

Приготовление

Клубнику (150 г) нарежьте кубиками, добавьте столько же сахара и поставьте на водяную баню примерно на час. Песочную крошку тщательно перемешайте с теплым сливочным маслом, добавьте 50 г сахара. Творожный сыр и цедру лимона взбейте в блендере до густого консистенции крема. Полученную сырную смесь ровным слоем выложите в форму, сверху добавьте слой песочной крошки. Аналогично выложите еще два слоя, заканчивая сырным.

Уберите чизкейк в холодильник на 2 часа. Готовый клубничный сироп процедите через сито и добавьте свежие нарезанные ягоды. Охлажденный чизкейк украсьте клубничным сиропом.

Смузи из клубники







Вам понадобятся:

клубника - 10 крупных ягод;

сахар - 1 ст. л;

молоко - 125 мл;

лед - по вкусу.

Приготовление

Клубнику помойте, уберите хвостики. Крупные ягоды разрежьте пополам и измельчите в блендере, добавьте сахар и молоко. Хорошенько взбейте до однородной консистенции. На дно высокого стакана положите кубики льда и наполните клубничным смузи. По желанию напиток можно украсить веточкой мяты и четвертинкой клубники.

Салат с клубникой "Летнее настроение"

Для приготовления этого вкусного освежающего салата вам понадобятся:

клубника - 100 г;

банан - 2 шт.;

груша - 2 шт.;

апельсин - 1 шт.;

черешня - 100 г;

орехи грецкие - 50 г;

йогурт клубничный - 100 г.

Приготовление

Бананы и апельсины очистите от кожуры, клубнику и грушу нарежьте дольками. Черешню разделите на половинки и выньте косточки. Бананы и апельсины нарежьте кубиками. Фрукты я ягоды выложите в бокал выложите в следующей очередности: клубника, апельсин, банан, черешня, снова клубника, а в конце - груша. Полейте салат йогуртом, посыпьте измельченными грецкими орехами. Подавайте охлажденным.





Тем, кто хочет приготовить десерт к чаю или кофе, предлагаем идеи для выпечки.





Шарлотка с клубникой







Отличный рецепт как для опытных хозяек, так и для начинающих. Не стоит бояться теста, потому что это простой пирог с клубникой, но при этом он получается невероятно воздушным и приятным на вкус.

Вам понадобятся:

свежая или замороженная клубника - 400 г;

яйца - 4 шт.;

мука - 100 г;

сахар - 120 г;

ванилин - 0,5 г;

щепотка соли.

Приготовление

Вбейте яйца в глубокую миску. Добавьте к ним сахар, соль и ванилин и взбивайте миксером минут пять, постепенно увеличивая скорость. Должна получиться плотная светлая пена.

Муку введите в несколько приемов. Часть просейте и вмешайте в тесто лопаточкой, потом часть муки снова пропустите через сито и добавьте к массе. Тесто должно получиться воздушным и легким.

Форму для выпекания можно застелить пергаментной бумагой, а можно смазать сливочным маслом и присыпать мукой. На дно вылейте часть теста, сверху уложите половину вымытых и просушенных ягод. Залейте начинку оставшимся тестом, лопаткой разровняйте верх, выложите оставшуюся клубнику. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

Слоеный пирог с клубникой

Основные ингредиенты этого пирога - слоеное тесто и клубника. а готовится он легко и быстро. Успеете все сделать, даже если гости уже на пороге.

Вам понадобятся:

клубника - 350 г;

готовое слоеное тесто (дрожжевое или бездрожжевое) - 500 г;

сливочное масло - 2 ст. л;

сахар - 2 ст. л;

сахарная пудра - 2 ст. л.

Приготовление

Слоеное тесто раскатайте на присыпанной мукой рабочей поверхности. Нужно, чтобы его площадь увеличилась примерно в два раза. Смажьте маслом противень и переложите на него раскатанный пласт.

Клубнику помойте, обсушите, уберите хвостики и разрежьте на несколько кусочков. Разложите нарезанные ягоды равномерно по тесту, отступая 2 см от края, посыпьте их сахаром. Сделайте бортики по краям будущего пирога, защипывая тесто.

Противень с пирогом поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 20 минут. Затем выньте его из духовки, дайте пирогу остыть и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Заливной пирог с клубникой







Для теста:

сливочное масло - 100 г;

ледяная вода - 5 ст. л.;

соль - 1 щепотка;

сахар - 3 ст. л.;

мука - 200 г;

яйца - 3 шт.;

Для начинки:

сахар - 100 г;

сметана - 300 г;

кукурузный крахмал - 1 ст. л.;

ванильный сахар - 1 ч. л.;

клубника - 500 г;

мука - 1 ст. л.

Приготовление

Клубнику тщательно вымойте, просушите, удалите хвостики и нарежьте на кусочки. Чтобы приготовить песочное тесто, просейте в миску муку, добавьте соль, сахар и нарезанное кубиками сливочное масло. Перетрите руками массу до состояния равномерной крошки и добавьте ледяную воду, замесите тесто. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и распределите по ней песочное тесто. Поверх равномерным слоем выложите клубнику и залейте ее сметанной заливкой.

Для приготовления заливки в отдельную миску вбейте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар. Взбейте миксером до состояния пышной пены. Затем введите сметану, крахмал и муку, снова взбейте до получения однородной массы. Сметанной массой залейте слой клубники.

Будущий пирог поместите в заранее разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 30-40 минут. Дайте остыть и подавайте к столу.

Пирог с творогом и клубникой

Особенность этого пирога - творожные шарики, которые раскладывают по поверхности теста. Получается очень красиво и необычно.

Для теста:

мука - 2,5-3 ст.;

яйца - 2 шт.;

разрыхлитель теста - 1 ч. л.;

кефир - 400 мл;

сахар - 1 ст. для теста;

соль - 1 щепотка;

клубника - 150 г;

цедра апельсина - 1 ч. л;

растительное масло - 2 ст. л.;

Для творожных шариков:

творог - 200 г;

сахар - 2 ст. л.

Приготовление

В глубокую миску влейте кефир. Добавьте яйца, сахар и соль и взбейте миксером до появления пены. В полученную смесь всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Замесите тесто.

Клубнику вымойте, высушите, удалите хвостики и разрежьте на половинки. Добавьте ее в тесто вместе с цедрой апельсина, перемешайте. Отдельно смешайте творог с сахаром и сформируйте небольшие шарики.

Форму для выпечки смажьте растительным маслом, подготовленное тесто с клубникой равномерно распределите по дну. Творожные шарики выложите по всей поверхности теста. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке около 40 минут. Дайте готовому блюду остыть и подавайте к столу с душистым чаем.

Печенье с клубникой







Вам понадобятся:

крахмал - 100 г;

клубника - 300 г;

яичный желток - 1 шт.;

разрыхлитель - 1,5 ч. л.;

сахар - 150 г;

мука - 500 г;

сливочное масло - 200 г.

Приготовление

Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром. Клубнику вымойте, просушите, удалите хвостики и измельчите в блендере до консистенции пюре. В полученную массу добавьте крахмал, муку, разрыхлитель и тщательно перемешайте. Тесто должно получиться мягким и чуть пористым.

Из теста сформируйте шарики, выложите их на противень и смажьте яичным желтком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке минут 10-15. Готовое печенье отсудите и выложите на блюдо.





Для тех, кто не очень любит возиться с тестом, есть несколько простых и полезных рецептов - так вы и витамины в клубнике сохраните, и порадуете своих близких вкусным десертом.





Желе из клубники







Вам понадобятся:

клубника - 300 г;

сахар - 100 г;

желатин - 15 г.

Приготовление

Часть клубники (200 г) мелко нарежьте и залейте стаканом воды, добавьте сахар и варите на медленном огне, помешивая, пока она не превратится в густой сироп. Желатин замочите в воде до полного растворения и набухания. Приготовленный сироп процедите и добавьте в него разведенный желатин. Тщательно перемешайте и остудите. Оставшиеся ягоды разложите по креманкам (стаканам, бокалам), залейте их сиропом и поставьте в холодильник на 1-2 часа для застывания.

Пастила из клубники

Думаете, что можно сделать из клубники такого оригинального? Попробуйте приготовить пастилу.

Вам понадобятся:

клубника - 1 кг;

сахар - 100 г;

корица, кардамон - по вкусу.

Приготовление

Отборные ягоды тщательно вымойте в холодной воде, переложите на дуршлаг и подождите, пока они высохнут, удалите хвостики. С помощью толкушки или блендера разомните ягоды до получения однородного пюре. Протрите клубничную массу через сито, чтобы избавиться от семян. Подготовленное пюре переложите в кастрюлю, добавьте сахар и варите на медленном огне около 30 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.

Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом. Вылейте горячее клубничное пюре и распределите равномерно лопаткой. Толщина слоя - не более 8 мм. Сушите пастилу в духовке примерно 4-5 часов при температуре не более 100 градусов с приоткрытой дверцей. Готовность десерта определяйте не только визуально, но и на ощупь. Пласт должен быть сухим, а пастила упругой. Готовое блюдо нарежьте на пластины и сверните рулетиками. Храните десерт в холодильнике.

Десерт с клубникой без выпечки







Вам понадобятся:

творог - 500 г;

клубника - 200 г;

нежирная сметана - 300 г;

сахар - по вкусу;

желатин - 30 г.

Приготовление

Творог смешиваем с сахаром и сметаной. Разводим желатин до растворения и набухания, затем соединяем творожно-сметанную массу с желатином. На дно блюда выкладываем порезанную клубнику и заливаем ее смесью. Отправляем десерт застывать в холодильник на 1-2 часа. Готовое блюдо можно украсить мятой и клубникой.





Для тех, кто хочет порадовать близких изысканным блюдом, предлагаем рецепты домашних тортов с клубникой.





Творожный торт

Чтобы приготовить этот торт, придется немного повозиться. Но, поверьте, это того стоит.

Вам понадобятся:

яйца - 2 шт.;

сахар - 235 г;

мука - 75 г;

сливочное масло - 80 г;

творог (9-12%) - 240 г;

сметана (26%) - 240 г;

сливки (33% и выше) - 280 г;

клубника - 460 г;

желатин - 16 г;

желе быстрого приготовления (красного цвета) - 1 пачка.

Приготовление

Начнем с бисквита. Для его приготовления взбейте яйца с 75 г сахара в пышную пену, добавьте просеянную муку и вымесите массу лопаткой. Форму для запекания выложите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Помещаем в нее тесто и выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 градусов. Готовому бисквиту дайте остыть, затем аккуратно уберите бумагу.

Замочите желатин в небольшом количестве воды. Пока он будет растворяться, займитесь ягодами. Из 160 г клубники сделайте пюре, добавьте 160 г сахара. Пару ложек этой массы отложите, остальное подогрейте на малом огне и добавьте набухший желатин. Варите до полного растворения желатина.

Бисквит поместите в разъемную форму и смажьте клубничным пюре. По бортику формы выложите разрезанную пополам клубнику. Протертый через сито творог взбейте с маслом, сметаной, затем добавьте клубнику с желатином, взбитые сливки и снова взбейте, чтобы получился однородный крем. Порежьте на кубики 50 г клубники и добавьте ее в крем, все это вылейте на бисквит. Уберите в холодильник для застывания примерно на 30-40 минут.

В это время приготовьте по инструкции желе из пакетика. Оставшуюся клубнику нарежьте пластинами и выложите поверх крема. Залейте желе и поставьте в холодильник для полного застывания, лучше всего на ночь. Красивый и вкусный десерт готов!

Торт "Фрезье"







Самым популярным и известным десертом во Франции считается бисквитный торт "Фрезье".

Для бисквита вам понадобятся:

яйца - 3 шт.;

сахар - 100 г;

ванильный сахар - 10 г;

мука - 50 г;

картофельный крахмал - 25 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.

Для крема:

молоко - 900 мл;

яйца- 3 шт.;

сливочное масло - 200 г;

сахар - 300 г;

ванильный сахар - 10 г;

мука - 25 г;

картофельный крахмал - 25 г;

порошковый желатин - 2 ст. л.;

кипяченая вода - 75 мл.

Для пропитки:

вода - 75 мл;

сахар - 50 г.

Для начинки и оформления

клубника - 600-800 г;

шоколад - 1 плитка.

Приготовление

Для начала сделайте бисквитные коржы. Для этого отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером до пышной пены, добавьте половину сахара и продолжайте взбивать, пока смесь не загустеет. В отдельную емкость поместите желтки и добавьте оставшийся сахар, ванильный сахар, тщательно взбейте миксером примерно 5 минут. Небольшими порциями, постоянно перемешивая, добавляйте к белкам взбитую яичную массу.

Отдельно соедините муку, разрыхлитель, крахмал и добавьте к яичной массе. Аккуратно вымесите тесто, чтобы оно не осело. Застелите пергаментной бумагой противень, куда поместите разъемное кольцо от формы диаметром 24 см. В форму вылейте половину теста и выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 10-15 минут. Со второй половиной теста поступите так же.

Для приготовления заварного крема влейте в кастрюлю молоко и добавите половину порции сахара, ванильный сахар. Молочную смесь доведите до кипения. В отдельной миске смешайте яйца, муку, крахмал, оставшийся сахар, перемешайте венчиком. Тонкой струей и небольшими порциями добавьте в яичную смесь горячее молоко, помешайте. Полученную массу поставьте на маленький огонь и нагревайте, не переставая помешивать. Как только крем начнет закипать, снимите его с плиты и охладите.

Для приготовления пропитки для бисквита добавьте в воду сахар, доведите до кипения и, постоянно помешивая, варите до полного растворения сахара. Дайте сиропу остыть.

Чтобы приготовить крем муслин, 150 г мягкого сливочного масла взбейте миксером до пышности и соедините с уже готовым заварным кремом, перемешайте до получения однородной массы.

Желатин залейте водой и подождите его полного растворения и набухания. Готовый желатин нагрейте на водяной бане (не кипятите!). Затем введите теплую желатиновую массу в крем муслин, взбейте миксером.

На дно формы положите бисквитный корж и щедро пропитайте его сахарным сиропом. Часть заранее вымытой и просушенной клубники разрежьте пополам и выложите половинки ягод по борту формы. Корж смажьте кремом, сверху разложите цельные ягоды. Накройте вторым коржом, пропитайте его сиропом, сверху положите оставшийся крем. Поставьте торт в холодильник на несколько часов. Когда верхний слой полностью застынет, уберите разъемный борт и посыпьте торт тертым шоколадом.

А теперь включаем фантазию и думаем, как украсить торт клубникой. Для этого можно нарезать ягоды на тонкие полоски и выложить поверх крема в виде цветка. Можно разрезать клубнику пополам и уложить рядом друг с другом - получатся сердечки. Верх кулинарного искусства - клубничные розочки. Ножом для квиллинга надрежьте четыре нижних "лепестка", затем сделайте надрезы ягоды посередине, клубнику посадите на короткую шпажку и украсьте торт получившимися розами. Роль листиков клубничного цветка сыграет свежая мята. Французский десерт готов!

Молочный торт с клубникой







Вам понадобятся:

яйца - 3 шт.;

сгущенное молоко - 570 г;

сливочное масло - 150 г;

мука - 300 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

творожный сыр - 700 г;

33%-ные сливки - 300 г;

сахар - 250 г;

клубника - 300 г.

Приготовление

В емкость вбейте яйца, добавьте щепотку соли и взбейте миксером. Затем в яичную массу введите сгущенное молоко, взбейте до однородности и добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте. Добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Все тщательно взбейте миксером. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Застелите форму бумагой для выпекания и выложите часть теста, выпекайте при 180 градусах около 10 минут. Аналогично поступите с оставшимся тестом. Должно получиться 10 коржей диаметром 22 см.

Для приготовления крема сахар всыпьте в глубокую миску, добавьте творожный сыр, холодные сливки и взбивайте до загустения. Приступайте к сборке торта. На дно блюда выложите крем, затем положите корж и щедро смажьте его кремом. Сверху выложите заранее порезанную на пластинки клубнику. Повторите все то же самое с остальными коржами. Также смажьте боковинки торта и выровняйте шпателем. Украсьте готовый торт цельными ягодами и поставьте на несколько часов в холодильник.

Шоколадный торт с клубникой







Вам понадобятся:

мука - 250 г;

сахар - 200 г;

творог - 300 г;

сметана - 250 г;

какао-порошок - 1,5 ст. л.;

яйца - 3 шт.;

шоколад - 1 плитка;

разрыхлитель - 0,5 ч. л.;

клубника - 300 г.

Приготовление

В отдельной емкости соедините муку, какао и разрыхлитель, перемешайте. Яйца с сахаром взбейте до пышной пены. Яичную смесь соедините с мукой, тщательно перемешивая.

Застелите форму пергаментной бумагой и выложите не нее тесто. Выпекайте 30-40 минут при температуре 200 градусов. Остывший корж разделите на две части.

Творог взбейте блендером, добавьте сметану и сахар, перемешайте до однородности. Смажьте корж кремом, поверх выложите заранее нарезанную клубнику, сверху положите второй корж и снова густо нанесите крем. Не забывайте промазывать боковинки торта. Тертым шоколадом щедро посыпьте верхний слой и боковые части десерта. Украсьте торт клубникой и уберите в холодильник на 6-8 часов.





Разумеется, польза клубники для организма наиболее ощутима, если ягоду кушать в сыром виде. Но так хочется наслаждаться ее вкусом не только летом, но и зимой, когда особенно не хватает витаминов. Именно поэтому запасливые хозяйки готовят вкуснейшее клубничное варенье и джемы.





Варенье из клубники с целыми ягодами

Приготовить варенье из клубники - дело не сложное. Для этого вам понадобятся:

клубника - 1 кг;

сахар - 1 кг;

лимонная кислота - 2 г.

Приготовление

Ягоды тщательно вымойте, высушите и удалите хвостики. Засыпьте клубнику половиной сахара и оставьте примерно на три часа. Выделившийся сок слейте и смешайте с оставшимся сахаром. Ягоды поставьте на малый огонь, помешивайте до полного растворения сахара, затем влейте сироп. Доведите до кипения и варите 5 минут. дайте остыть и снова варите 5 минут. Так повторите 3-6 раз. В последний заход добавьте лимонную кислоту и варите уже 15 минут. Готовое варенье разлейте в простерилизованные стеклянные банки и закатайте.

Джем из клубники на зиму







Вам понадобятся:

клубника - 1 кг;

сахар - 1 кг;

половина лимона.

Приготовление

Ягоду вымойте, высушите, удалите хвостики и порежьте кубиками. Из половинки лимона выжмите сок и добавьте его к ягодам вместе с сахаром, перемешайте. Готовую смесь оставьте на ночь. Затем клубничную массу поставьте на плиту и доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимайте образовывающуюся пенку, иначе джем получится мутным.

Дайте джему остыть, а затем перебейте его блендером до состояния пюре. Снова поставьте на огонь и доведите до кипения. Остывший джем разлейте в стерилизованные стеклянные банки и закатайте.

Вареники с клубникой

У этого незатейливого блюда огромное количество поклонников. И это вполне объяснимо - готовятся вареники легко, а с тарелок исчезают очень быстро. Словом, рекомендуем.

Вам понадобятся:

мука - 220 г;

клубника - 150 г;

вода - 120 мл;

растительное масло - 30 мл;

сахар - 50 г;

сливочное масло - 50 г.

Приготовление

Вскипятите воду. В емкость насыпьте просеянную муку, добавьте растительное масло и кипяток. Замесите тесто и раскатайте его пластом толщиной 2 мм. Стаканом вырежьте кружочки. В центр каждого кружка положите заранее порезанную клубнику и посыпьте половинкой чайной ложки сахара. Хорошо защипните края вареников и положите их в кипящую воду, варите около 5 минут. При подаче к столу добавьте сливочное масло.

Домашнее клубничное мороженое







Предлагаем пошаговый рецепт приготовления мороженого с клубникой и сгущенным молоком.

Вам понадобятся:

33%-ные сливки - 500 мл;

сгущенное молоко - 100 мл;

сахар - 2 ст. л.;

клубника - 300 г.

Приготовление

Ягоду вымойте, высушите и удалите у нее хвостики. Измельчите в блендере до пюреобразного состояния, добавьте сахар, перемешайте. Охлажденные сливки взбейте до густой пены. Постепенно добавьте сгущенное молоко, продолжая взбивать, введите ягодную смесь, перемешайте до однородности.

Будущее мороженое разложите по специальным формочкам или бокалам и уберите в холодильник до полной заморозки. Охлаждающий десерт по желанию можно украсить ягодами и фруктами.

Уверены, из 20 предложенных блюд вы обязательно найдете что-то интересное для себя, то, что полюбят и оценят ваши домочадцы. Из клубники можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Пробуйте, экспериментируйте, делайте свое меню разнообразным. Приятного аппетита!

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