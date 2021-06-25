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Бывший помощник прокурора Евгений Бабак получил еще 15 суток

25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший помощник прокурора Первомайского района Евгений Бабак, который должен был выйти сегодня на свободу, получил еще 15 суток. Об этом TUT.BY рассказали парни, которые какое-то время были в одной камере с Евгением.

Однокамерники Евгения рассказали, что новый протокол на бывшего помощника прокурора составили за информацию, которая была у него в телефоне.

— Это был, вроде, репост или комментарий, или сохраненная картинка в телефоне. Евгений был уверен, что ему «накинут» сутки и для него это не стало сюрпризом. Его вывели из камеры, а когда привели — оказалось, что это было судебное заседание в онлайн-формате. Евгений настроен бодро, новые сутки воспринял философски, — говорят парни.

Бывший помощник прокурора Евгений Бабак получил еще 15 суток

Так выглядела квартира экс-помощника прокурора после визита силовиков

Напомним, что Евгений Бабак был задержан 10 июня в собственной квартире. После визита силовиков его жилье выглядело разгромленным.

Экс-помощника прокурора осудили на 15 суток ареста за «пикетирование путем размещения на балконе БЧБ-флага». Дело рассматривала судья Московского района Татьяна Мотыль.

 
 
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