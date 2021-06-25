Центр православия: Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Там глава государства принял участие в молебне и встретился с духовенством. О чем говорили президент и руководитель Белорусской православной церкви, знает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Центр белорусского православия вот уже 500 лет не закрывает свои двери для прихожан. Сейчас главному храму обители – Успенскому собору – нужна реконструкция. Но изменится и весь агрогородок Жировичи.

«В течение этого года надо предоставить мне план модернизации поселения полностью – от центра до окраин. То, что я видел, это негоже. Надо привести в идеальное состояние. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски», – заявил Лукашенко.

На центральном месте в храме чудотворная икона Жировичской Божией матери. Ей более пяти веков – молятся и православные, и католики.

Александр Лукашенко зажег свечу у святыни. А затем отправился к еще одному месту, которое почитают верующие. На могилу митрополита Филарета президент принес корзину белых роз. Эти цветы владыка любил при жизни. Первый глава Белорусской православной церкви отдал много сил, чтобы возродить монастыри и епархии, возвести сотни храмов. Но сейчас эти достижения под угрозой , говорит президент.

«Проверенным путем идут. Объявление автокефалий. Письма пошли в Константинополь. Письма пошли нашему патриарху. Он мне об этом говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот», – отметил президент Республики Беларусь.

Православие – самая многочисленная конфессия в Беларуси. Но не единственная. В стране их 25. Президент уверен, что межконфессиональный мир одно из главных достояний республики. И его важно сохранить.

«Начинают бить по межнациональным отношениям, противопоставляя поляков белорусам, белорусов русским, евреям, татарам и так далее. И если я в это даже не верю, но если вдруг вспыхнет межнациональная рознь, о чем я говорил на краю нашей страны, если вспыхнет межрелигиозная рознь, мы страну не удержим. Этого не будет», – заявил Лукашенко.

Чтобы не допустить этого, Александр Лукашенко призвал объединиться чиновников и духовенство. Наладить тесный контакт межу властью церковной и государственной. А священнослужители поделились своими планами.

«Нужно расширить работу и взаимодействие и в вооруженных силах, и по линии системы образования, и социальное служение сейчас развивается в церкви. Мы говорим о многих духовных вещах современному человеку и при этом считаем, что этого недостаточно. Вопросов очень много. И тут важна поддержка со стороны государства. Сообща получается гораздо больше», – сказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Отдельно глава государства коснулся вопроса духовной семинарии. Условия для обучения поручил сделать более комфортными. Ведь здесь воспитывают будущих священнослужителей. А это основа православной церкви.

В конце встречи Александр Лукашенко и представители духовенства обменялись подарками. Президенту вручили точную копию иконы Жировичской Божией матери.