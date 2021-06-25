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Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельную и не менее важную нишу занял законопроект по вопросам профилактики правонарушений. В частности, поправки касаются ситуаций домашнего насилия.
Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат...
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