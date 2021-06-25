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В Северной Корее казнили десять человек за тайное использование телефонов

25.06.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В КНДР преследуют граждан, которые используют китайские сети мобильной связи, чтобы оставаться на связи с семьей в Южной Корее или получать денежные переводы.

Об этом сегодня пишет Газета.ru со ссылкой на Miror.

Сообщается, что в Северной Корее публично казнили по меньшей мере десять человек, уличенных в тайном использовании мобильной связи для коммуникации с внешним миром. Около 150 граждан КНДР были арестованы после того, как в марте правящая партия страны и тайная полиция начали новую кампанию с применением скрытого наблюдения. 

Источник издания сообщил, что количество задержанных «резко выросло» с конца мая, поскольку страна борется с дефицитом продуктов и ростом цен, и жители нуждаются в поддержке друзей и родных. Ранее СМИ писали, что Ким Чен Ын объявил об угрозе голода в КНДР.
 
 
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В КНДР преследуют граждан, которые используют китайские сети мобильной связи, чтобы оставаться на связи с семьей в Южной Корее или получать денежные переводы.
 
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