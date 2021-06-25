Ученые БГУ разработали радиопоглощающие материалы для гражданской авиации

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали радиопоглощающие материалы для защиты гражданских самолетов от воздействия электромагнитного излучения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Над научным проектом работает коллектив физико-технической лаборатории Научно-исследовательского института ядерных проблем БГУ под руководством заведующего лабораторией Дмитрия Быченка", - рассказали в пресс-службе.

Материалы изготавливаются на основе необожженного углеродного войлока, который производится на "СветлогорскХимволокно". Ученые БГУ разработали технологию термической обработки данного сырья, от воздействия которой меняются физические свойства войлока. Полученный материал негорюч, способен поглощать электромагнитное излучение микроволнового диапазона, обладает малой плотностью и высокой эластичностью, химической стойкостью к кислотам, щелочам, растворителям и термической устойчивостью до 400-450 градусов.

Такие качества позволяют использовать инновационные материалы для электромагнитной защиты путем покрытия различных поверхностей. В частности, покрытия на основе углеродного войлока могут использоваться для обшивки внутренней ниши метеорадара в гражданских самолетах, для защиты пилотов и пассажиров от радиоволн, а также в компактных безэховых камерах научных лабораторий.

К слову, электромагнитное излучение оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему. Это проявляется в снижении внимания, ухудшении памяти, повышении утомляемости, сонливости.

В настоящее время ученые БГУ провели лабораторные исследования, которые подтвердили эффективность использования данной инновации и показали возможность ее использования в авиационной промышленности.-0-