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Андрей Савиных о поправках в Таможенный кодекс: очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение процедур
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть корректировки и в Таможенном кодексе. Даже на этапе подготовки ко второму чтению в редакцию документа внесено было более 300 поправок и уточнений.
Важно было внесенными изменениями не создать барьеров бизнесу и процессу экспорта из нашей страны.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Андрей Савиных о поправках в Таможенный кодекс: очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение процедур
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат...
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