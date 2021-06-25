Минюст начал проверку движения «За Свободу»

Движение «За Свободу» 25 июня получило из Министерства юстиции предписание до 13 июля предоставить ряд документов в рамках изучения деятельности общественного объединения.



Юрий Губаревич

Ведомство затребовало документы в связи с проведением «контрольных мероприятий по изучению деятельности правозащитно-просветительского общественного объединения "Движение "За свободу" на предмет соответствия требованиям законодательства и устава данной организации», передает БелаПАН .

В перечне 25 требуемых документов: список членов организации, документы, касающиеся образовательных мероприятий, издательской и коммерческой деятельности, участия в международных мероприятиях, протоколы заседаний руководящего органа, заявления на вступление и др.

«Последние годы и даже десятилетия взаимодействие общественных объединений и регистрирующего органа происходило по принципу: нет очевидных нарушений, Минюст не вмешивался в деятельность, если были — Минюст выносил предупреждение. Сейчас мы видим отход от этой практики», — заявил БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По его мнению, учитывая, сколько подобных предписаний уже получено, речь может идти о тотальной проверке деятельности общественных объединений.

«Целью этой проверки, скорее всего, будет являться поиск каких-то недостатков или неточностей, формальных. На их основе можно в дальнейшем выносить предупреждения или принять решение о ликвидации. О том, что есть настроение на ликвидацию демократических НГО, мы слышим последние полгода», — сказал Губаревич.

«Нынешний режим воспринимает гражданское общество как врага, а не как представителя интересов различных общественных групп», — заявил лидер движения.

По его словам, общественное объединение намерено представить необходимые документы и надеется на здравый смысл в этом вопросе.