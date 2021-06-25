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Дмитрий Колдун: Добиться признания мужчин в «Трех аккордах» сложно!

25.06.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Певец считает, что в этом проекте девушкам-участницам приходится легче


1tv.ru

Дмитрий Колдун – один из самых ярких участников нынешнего сезона шоу «Три аккорда». Впрочем, на проекте ему приходится несладко. Колдун регулярно выслушивает критику со стороны членов жюри. Они с ним не церемонятся и периодически ставят низкие оценки. Но Дмитрий относится к этому философски, пишет Собеседник

- В общем-то хвалить всегда не нужно, - объясняет Дмитрий. - Мне больше нравится критика, замечания. А их у меня очень много в «Трех аккордах!». Особенно за последние выпуски. Кажется, кроме меня, никто не отхватывал от Розенбаума. С одной стороны это, конечно, обидно. А с другой - ты начинаешь задумываться над тем, правильные ли песни ты выбираешь.
 
Артист не скрывает: девушкам-участницам в «Трех аккордах» приходится проще. Так как члены жюри - Новиков, Розенбаум, Трофимов и другие – к ним относятся более лояльно.

- Им больше внимания со стороны жюри – потому что оно состоит на 75 процентов, а иногда на все сто процентов, из мужчин. Будучи мужчиной сложно добиваться признания от мужской части жюри . Так уж устроен мир. Так что девушкам больше внимания, но это нормально.

Сам Колдун готовится к номерам в авральном режиме. О том, что он будет участвовать в «Трех аккордах», Дмитрий узнал, когда проект уже был запущен. Поэтому пришлось наверстывать в считанные дни.
 
 
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Певец считает, что в этом проекте девушкам-участницам приходится легче
 
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