Дмитрий Колдун: Добиться признания мужчин в «Трех аккордах» сложно!

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пишет Собеседник Дмитрий Колдун – один из самых ярких участников нынешнего сезона шоу «Три аккорда». Впрочем, на проекте ему приходится несладко. Колдун регулярно выслушивает критику со стороны членов жюри. Они с ним не церемонятся и периодически ставят низкие оценки. Но Дмитрий относится к этому философски,Собеседник





- В общем-то хвалить всегда не нужно, - объясняет Дмитрий. - Мне больше нравится критика, замечания. А их у меня очень много в «Трех аккордах!». Особенно за последние выпуски. Кажется, кроме меня, никто не отхватывал от Розенбаума. С одной стороны это, конечно, обидно. А с другой - ты начинаешь задумываться над тем, правильные ли песни ты выбираешь.

Артист не скрывает: девушкам-участницам в «Трех аккордах» приходится проще. Так как члены жюри - Новиков, Розенбаум, Трофимов и другие – к ним относятся более лояльно.





- Им больше внимания со стороны жюри – потому что оно состоит на 75 процентов, а иногда на все сто процентов, из мужчин. Будучи мужчиной сложно добиваться признания от мужской части жюри . Так уж устроен мир. Так что девушкам больше внимания, но это нормально.





Сам Колдун готовится к номерам в авральном режиме. О том, что он будет участвовать в «Трех аккордах», Дмитрий узнал, когда проект уже был запущен. Поэтому пришлось наверстывать в считанные дни.







