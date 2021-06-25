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В Минске столкнулись два автобуса с пассажирами

25.06.2021 21:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Женщину 1962 года рождения госпитализировали при наезде одного рейсового автобуса на другой на минском проспекте Жукова.

В Минске столкнулись два автобуса с пассажирами

По предварительной информации столичной ГАИ, днем 25 июня автобус городского маршрута под управлением мужчины 1959 года рождения двигался в направлении улицы Аэродромной. В какой-то момент водитель отвлекся от управления и совершил наезд на другой рейсовый автобус, который впереди остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пассажир одного из транспортных средств, женщина 1962 года рождения, получила телесные повреждения.

 
 
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Женщину 1962 года рождения госпитализировали при наезде одного рейсового автобуса на другой на минском проспекте Жукова.
 
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