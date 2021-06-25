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Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»

25.06.2021 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»

24 июня депутаты собрались и для рассмотрения пятерки законопроектов. Один из самых важных – об изменении Конституции Беларуси. Законопроект нацелен на экономию бюджетных средств и повышение роли местных депутатов.

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Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение и будем решения принимать сами, основанные на нуждах и запросах белорусского общества. Именно таким решением является представляемый сегодня законопроект. Этот документ предусматривает корректировку Конституции в части проведения выборов депутатов парламента и местных Советов депутатов в единый день, а также продление каденции местных Советов депутатов 28 созыва.

 
 
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Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат...
 
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