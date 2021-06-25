Чалый: Как Лукашенко сам себя загнал в ловушку

Источник материала: Салiдарнасць

Независимый эксперт – о том, как попытка доказать свое право на абсолютную власть завела в тупик.





Фото: Еврорадио

В сложившейся ситуации виновны лишь белорусские власти, до истории с самолетом европейские политики готовы были закрывать глаза на многое, что творилось в Беларуси, говорит в новом стриме на Еврорадио Сергей Чалый.

— Это не проблема Запада, это проблема Александра Лукашенко и его окружения. Которые решили, что расширением репрессий, усилением их интенсивности, уменьшением их адресности (загребать как можно больше людей) можно чего-то добиться, — подчеркивает эксперт.

По его мнению, в представлении властей конечной целью в глазах всего мира должна стать следующая картина: «Смотрите, я снова полновластный правитель, неважно, какими методами. Я контролирую все».

Проблема заключается в том, что власти на этом пути продвинулись так далеко и поставили на данный сценарий столь много (фактически он выглядит единственным), что отказ от движения в этом направлении будет означать признание невозможности достижения главное цели.

— Это фактически признание того, что невозможно в условиях отсутствия в ближайшие годы любого плебисцита, любых гражданских прав оставаться признаваемым правителем внутри страны. Это вопрос внутренней легитимности в первую очередь.

Единственный, но крайне сложный и маловероятный вариант решить эту задачу, по мнению Чалого, каким-то образом заставить всех несогласных покинуть страну.

— Ловушка заключается в том, что был выбран путь, в котором не был нарисован вариант, как достичь желаемого. И при этом нет возможности открутить назад, все мосты сжигались осознанно на этом пути.

Чалый: «Произошло то, чего так боялся Лукашенко»