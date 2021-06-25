|
В главном медицинском вузе Беларуси прошел выпускной
25.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В главном медицинском вузе Беларуси выпускникам вручили дипломы врачей. Сегодня путевку в профессию получили отличники, передает «МИР 24».
В этом году их 70, это на 20 красных дипломов больше, чем в прошлом. Основная часть выпускников придет в медицинские центры страны, иностранные выпускники будут применять полученный опыт у себя на родине. Основа медицинского образования Беларуси – постоянная практика.
В Беларуси четыре медицинских вуза. В этом году 2500 их выпускников получат дипломы врачей и провизоров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси четыре медицинских вуза. В этом году 2500 их выпускников получат дипломы врачей и провизоров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)