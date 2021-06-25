В главном медицинском вузе Беларуси прошел выпускной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В главном медицинском вузе Беларуси выпускникам вручили дипломы врачей. Сегодня путевку в профессию получили отличники, передает «МИР 24».

В этом году их 70, это на 20 красных дипломов больше, чем в прошлом. Основная часть выпускников придет в медицинские центры страны, иностранные выпускники будут применять полученный опыт у себя на родине. Основа медицинского образования Беларуси – постоянная практика.

«Во время пандемии я работала на должности медицинской сестры в четвертой больнице в отделении анестезиологии и реанимации, где я помогала докторам, ухаживала за пациентами и набиралась навыков, которые в дальнейшем помогут мне в моей будущей профессии. Там я и решила, что буду продолжать свою работу на должности анестезиолога-реаниматолога», – сказала выпускница Белорусского медицинского университета Полина Микульская.

В Беларуси четыре медицинских вуза. В этом году 2500 их выпускников получат дипломы врачей и провизоров.