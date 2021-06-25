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Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ

25.06.2021 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше половины выпускников Белорусского медуниверситета получили опыт работы во время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 июня в ведущем медицинском вузе страны дипломы будущим медикам вручил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ

В торжественной обстановке прошла традиционная церемония посвящения в профессию врача и провизора. 70 выпускников в 2021 году окончили этот вуз с отличием. Красных дипломов на пару десятков больше, чем в 2020 году. Подспорьем на первых рабочих местах станет тот опыт, который студенты-медики получили во время пандемии.

Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ

Полина Микульская, выпускница Белорусского государственного медицинского университета:
Во время пандемии я работала на должности медицинской сестры в 4-й больнице, в отделении анестезиологии и реанимации, где я помогала докторам, ухаживала за пациентами и набиралась навыков, которые в дальнейшем помогут мне в моей будущей профессии. Там я и решила, что дальше буду продолжать свою работу на должности анестезиолога-реаниматолога и набралась много новых знаний и навыков. И главное – помогала людям.

Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
На пятых-шестых курсах эти выпускники участвовали – многие их них в красных зонах – в организации медицинской помощи с теми полномочиями, которые были возможны как студентам (на различных рабочих местах). Вот этот наш тренд практикоориентированности – то, что всегда отличало медицинское образование в какой-то степени от других образовательных процессов, сыграло свою роль.

Поэтому мы, конечно же, ждем с нетерпением наших выпускников. Именно они будут первыми в резидентуре, именно они первыми будут тестировать информационные платформы, те новации, которые в конце прошлого календарного года были введены в нашей стране и будут развиваться.

Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ

Всего медицинские вузы Беларуси в 2021 году окончили 2,5 тысячи молодых специалистов. Более тысячи выпускников – в Белорусском медуниверситете. Из них 200 – иностранцы. Напомним, БГМУ – главная кузница кадров для всего национального здравоохранения. В 2021 году вуз отмечает 80-летие.

 
 
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Новости Беларуси. Больше половины выпускников Белорусского медуниверситета получили опыт работы во время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25...
 
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