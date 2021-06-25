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Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше половины выпускников Белорусского медуниверситета получили опыт работы во время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 июня в ведущем медицинском вузе страны дипломы будущим медикам вручил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
В торжественной обстановке прошла традиционная церемония посвящения в профессию врача и провизора. 70 выпускников в 2021 году окончили этот вуз с отличием. Красных дипломов на пару десятков больше, чем в 2020 году. Подспорьем на первых рабочих местах станет тот опыт, который студенты-медики получили во время пандемии.
Полина Микульская, выпускница Белорусского государственного медицинского университета:
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Поэтому мы, конечно же, ждем с нетерпением наших выпускников. Именно они будут первыми в резидентуре, именно они первыми будут тестировать информационные платформы, те новации, которые в конце прошлого календарного года были введены в нашей стране и будут развиваться.
Всего медицинские вузы Беларуси в 2021 году окончили 2,5 тысячи молодых специалистов. Более тысячи выпускников – в Белорусском медуниверситете. Из них 200 – иностранцы. Напомним, БГМУ – главная кузница кадров для всего национального здравоохранения. В 2021 году вуз отмечает 80-летие.
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Новости Беларуси. Больше половины выпускников Белорусского медуниверситета получили опыт работы во время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25...
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